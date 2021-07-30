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30 июля 10:15
автор: Максим Скороходов

Вайцеховская - о словах Мерфи: Иногда лучше жевать, чем говорить

Американский пловец обвинил Рылова в применении допинга.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская прокомментировала резкое высказывание американского пловца Райана Мерфи в отношении двукратного чемпиона «Токио-2020» Евгения Рылова.

«Иногда лучше жевать, чем говорить. В спорте — так точно. Нет, я не осуждаю Райана Мерфи, скорее понимаю его. Проиграть на Олимпиаде обе дистанции, где всего пять лет назад ты стал олимпийским чемпионом, — это очень больно», - приводит слова Вайцеховской RT.

Напомним, что Рылов сегодня выиграл золотую медаль Игр в Токио на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд. Мерфи приплыл вторым.

источник: «RT на русском»
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