Вайцеховская - о словах Мерфи: Иногда лучше жевать, чем говорить

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская прокомментировала резкое высказывание американского пловца Райана Мерфи в отношении двукратного чемпиона «Токио-2020» Евгения Рылова.

«Иногда лучше жевать, чем говорить. В спорте — так точно. Нет, я не осуждаю Райана Мерфи, скорее понимаю его. Проиграть на Олимпиаде обе дистанции, где всего пять лет назад ты стал олимпийским чемпионом, — это очень больно», - приводит слова Вайцеховской RT.

Напомним, что Рылов сегодня выиграл золотую медаль Игр в Токио на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд. Мерфи приплыл вторым.