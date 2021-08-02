CAS отклонил апелляцию Тимановской по поводу ее отстранения от Олимпиады-2020

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой отменить решение национального олимпийского комитета об отстранении ее от Игр-2020 в Японии.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу CAS, запрос 24-летней спортсменки был отклонен.

«Прошение о приостановке исполнения оспариваемого решения было отклонено CAS, так как Тимановская не смогла доказать свою правоту», — сообщается в заявлении суда.

Спортсменка публично критиковала руководство белорусского спорта. Легкоатлетка заявляла, что ее заставили бежать эстафету 4x400 метров, хотя она участвует только на дистанциях 100 и 200 метров.

После этого НОК Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в ОИ-2020 «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Ее попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Олимпиаде.