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02 августа 19:15
автор: Александр Поволоцкий

Бывший член ОКР Сысоев: Игры превратились в очень выгодное мероприятие с точки зрения бизнеса

На Олимпиаде в Токио впервые в истории выступил спортсмен-трансгендер.

Бывший член ОКР Валерий Сысоев считает, что большие инвестиции в спорт изменили олимпийское движение и организацию Игр.

«Попытки совершенствования всего движения начались давно. До какого-то момента оно было достаточно паритетным: с одной стороны - социалистический лагерь, с другой - капиталистический. А вот потом на Игры допустили профессионалов и в спорт пришли большие инвестиции. Я говорю об Олимпиаде в Сеуле, где впервые было продемонстрировано мощное участие мирового экономического потенциала. Тогда же стало понятно, что Игры превращаются в очень выгодное мероприятие с точки зрения бизнеса. Ну а потом по мере течения времени именно он стал формировать программу соревнований, форму их проведения. Если телевизионные рейтинги показывают, что один вид спорта продается дороже, нежели другой, его и будут показывать», - приводит RT слова кавалера Олимпийского ордена.

Добавим, что почти все соревнования Олимпиады-2020 в Токио проходят без зрителей. Перед Играми МОК изменила девиз.

Олимпиада в Японии завершится 8 августа.

источник: «RT на русском»
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