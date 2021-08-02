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02 августа 19:43
автор: Александр Поволоцкий

ЕС назвал ситуацию с легкоатлеткой Тимановской «примером репрессий Лукашенко»

Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали обвинила власти Белоруссии в истории с легкоатлеткой Кристина Тимановской.

«Попытка репатриировать белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую против ее воли является еще одним примером репрессий режима (белорусского президента Александра – ред.) Лукашенко, его жестких методов, которые направлены против представителей разных социальных категорий, осмелившихся выражать свое мнение независимо. Это касается и спортсменов высокого уровня. Для Белоруссии не существует олимпийского перемирия», - отметила представитель ЕС.

Напомним, что Тимановская публично критиковала белорусский НОК. Кристина заявляла, что ее заставили бежать эстафету 4x400 метров, а она должна была участвовать только на дистанциях 100 и 200 метров.

После этого НОК Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает участие в Олимпиаде. Представители комитета попытались депортировать ее на родину.

источник: «РИА Новости»
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