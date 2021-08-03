Борзаковский - о травме Шубенков: Он почувствовал боль в ахилле за десять дней до отъезда на ОИ

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал о причине снятия Сергея Шубенкова с Олимпиады в Токио.

«За десять дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле. Был под полным наблюдением врачей, все пролечил. Потом вроде было все нормально. Но, видимо, в Токио травма обострилась. Это старая травма ахиллова сухожилия. Я очень расстроен, что так получилось. Очень обидно, что у него не складывается с Олимпийскими играми. Надеюсь, что в ближайшее время он сможет восстановиться», — приводит ТАСС слова наставника.

Напомним, что 3 августа Шубенков должен был принять участие в квалификационном забеге на 110 метров с брарьерами, но не вышел на старт. Он усугубил травму во время разминки.

Ранее в квалификации травму получила российская прыгунья в длину Дарья Клишина.