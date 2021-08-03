ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) перерыв Нефтехимик 1 Ак Барс 2
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Манчестер Сити 0 Блэкпул 0
Лига Европы 20:00 Нефтчи 0 ХИК 0
Лига чемпионов 20:00 Мальмё 0 Рейнджерс 0
Лига чемпионов 20:00 Спарта П 0 Монако 0
Лига чемпионов 21:00 ПСВ Эйндховен 0 Мидтьюлланн 0
Лига чемпионов 21:00 ЧФР Клуж 0 Янг Бойз 0
Лига чемпионов 21:00 Генк 0 Шахтёр Д 0
Лига чемпионов 21:30 Црвена Звезда 0 Шериф 0
Лига конференций 21:45 Линфилд 0 Фола 0
Лига конференций 21:45 Богемианс 0 ПАОК 0
Лига чемпионов 22:00 Олимпиакос 0 Лудогорец 0
03 августа 16:30
автор: Александр Поволоцкий

Борзаковский - о травме Шубенков: Он почувствовал боль в ахилле за десять дней до отъезда на ОИ

Спортсмен покинул арену в Токио на костылях.

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал о причине снятия Сергея Шубенкова с Олимпиады в Токио.

«За десять дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле. Был под полным наблюдением врачей, все пролечил. Потом вроде было все нормально. Но, видимо, в Токио травма обострилась. Это старая травма ахиллова сухожилия. Я очень расстроен, что так получилось. Очень обидно, что у него не складывается с Олимпийскими играми. Надеюсь, что в ближайшее время он сможет восстановиться», — приводит ТАСС слова наставника.

Напомним, что 3 августа Шубенков должен был принять участие в квалификационном забеге на 110 метров с брарьерами, но не вышел на старт. Он усугубил травму во время разминки.

Ранее в квалификации травму получила российская прыгунья в длину Дарья Клишина.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тренер Шубенкова: Что щёлкнуло - непонятно, но ему очень больноГреческий прыгун в длину вырвал олимпийское золото в последней попыткеСтрелок Сергей Каменский завоевал вторую медаль на Олимпиаде в ТокиоБразилец Карвальо одной фразой описал РоссиюНаглость зашкаливает: кто такая Тимановская на самом делеУкраинская легкоатлетка сводит с ума соцсети: вот это красавица
Золото Евлоева вызвало бурю в армянских соцсетях. Там уверены, что россиянин победил Алексаняна нечестно
Муса Евлоев принес сборной России 13-е золото на Олимпиаде. Это позволило нашей команде вернуться на пятое место в медальном зачете.
«Он поступил честно». Балахнин — о решении Карпина бросить «Ростов» после двух поражений ради сборной
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе Валерия Карпина из клуба в разгар сезона.
Ну и правильно! Карпин отказался делить сборную России с «Ростовом», поняв, что дело пахнет керосином
Главный тренер сборной России Валерий Карпин все-таки не будет совмещать работу в клубе и сборной.
Так у России украли золото Олимпиады в опорном прыжке или не украли? Мнения разделились
Эмоциональную реакцию вызвали итоги выступления гимнастов в опорном прыжке. Наш Денис Аблязин оказался на втором месте, набрав равное количество баллов с корейцем Чо Хван Шином.
Серебро Аблязина не опротестовали, наш гандбольный вратарь забил гол, волейболистки «подложили» себе Бразилию. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 2 августа на Олимпийских играх в Токио.
Одним трансгендером на Олимпиаде меньше. Экс-мужчина из Новой Зеландии завалила штангу, экс-женщина из Канады вышел в финал
Лорел Хаббард выступала в весовой категории до 87 кг, а урожденная Ребекка Куинн поборется за золото в составе канадской сборной.
«Безумно рад за Коробейникову, очень обидно за Кирилла Бородачева». Боронтов — о победе фехтовальщиков России в общем зачете Олимпиады
Двукратный чемпион Европы рапирист Павел Боронтов подвел для «Плеймейкера» итоги турнира фехтовальщиков на Играх в Токио.
«Пришел психолог, работавший с убийцами, говорил какой-то бред». Скандал на Олимпиаде с бегуньей Тимановской набирает обороты
Накануне на Олимпиаде в Токио обсуждали не только результаты выступлений спортсменов. Одной из главных тем стал скандал, вспыхнувший вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской.
Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию с Олимпиады, Украина осталась без Шевченко, Феттеля дисквалифицировали
«Плеймейкер» подводит итоги минувших вечера и ночи в мире спорта.
Олимпиада-2020: главные события 02.08.2021
1 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 21 виду спорта и будут разыграны 22 комплекта медалей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика