Российские синхронистки попросят отстранить диджея, который виновен в инциденте на ОИ-2020

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко попросит оргкомитет ОИ-2020 в Токио принять меры относительно диджея, который работал на квалификации произвольной программы дуэтов.

Напомним, что перед выступлением Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной сначала включили не ту композицию. Затем музыка вовсе выключилась. Россиянкам пришлось начинать свой квалификационный номер заново.

«Этого диджея мы знаем давно! Такое ощущение, что его на нас замыкает, потому что он очень симпатизирует русской команде, но… честно говоря, я в такие совпадения не верю! Поэтому — да, я думаю, что делегация после соревнований будет настаивать на том, чтобы он больше не обслуживал крупные старты», — цитирует Данченко телеграм-канал Mash.

Добавим, что сегодня Колесниченко и Ромашина выиграли техническую программу.