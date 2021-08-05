Шкуренев занял восьмое место в десятиборье на Олимпийских играх в Токио

Российский десятиборец Илья Шкуренев занял восьмое место в соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.
Спортсмен в итоге набрал 8413 баллов.
Чемпионом с олимпийским рекордом стал представитель Канады Дамиан Уорнер. Он набрал 9018 баллов, что является новым олимпийским рекордом. Серебро завоевал француз Кевин Майер (8726), бронзовая награда у австралийца Эшли Молоуни (8649).
Напомним, что в десятиборье входят следующие дисциплины: бег на 100 м, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 400 м, бег на 110 м с барьерами, метание диска, прыжки с шестом, метание копья, бег на 1500 метров.
Добавим, что Олимпиада завершится 8 августа.