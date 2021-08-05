Будун Будунов: Угуев доказал, что дагестанская школа борьбы находится на высочайшем уровне

Замминистра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Будун Будунов поделился впечатлениями от золотой медали борца вольным стилем Заура Угуева на Олимпийских игр в Токио.

«Очень счастливы, что Заур стал олимпийским чемпионом. Эмоции только положительные после его схватки. Он молодец, достойно выступил в Токио и доказал, что дагестанская школа борьбы находится на высочайшем уровне. Сегодня он выполнил тренерскую установку: все контролировал, провел схватку уверенно и заслуженно победил», — приводит RT слова экс-футболиста «Анжи» со ссылкой на »РИА Новости».

Напомним, что Угуев в схватке за золотую медаль в весовой категории до 57 кг победил представителя Индии Рави Кумара Дахию.