Медальный зачет после 13-го дня Олимпиады. Россия на пятом месте, Китай уверенно лидирует

В Токио разыграны все комплекты медалей тринадцатого соревновательного дня Олимпиады.

Российская команда завоевала 5 августа пять наград.

Обладателями золотых медалей стали боксер Альберт Батыргазиев (до 57 кг) и борец вольного стиля Заур Угуев (до 57 кг). Серебряную награду завоевала легкоатлетка Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Бронза в активе боксера Глеба Бакши (до 75 кг); и борца Артура Найфонова (до 86 кг).

Команда ОКР занимает пятую строчку общекомандного зачета с 58 (16-22-20) медалями. На первом месте уверенно идет Китай с 34 золотыми наградами, 24 серебряными и 16 бронзовыми.

Напомним, что последний день Олимпийских игр намечен на 8 августа.