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07 августа 17:11
автор: Александр Поволоцкий

Ласицкене - о золоте на ОИ в Токио: Моя мечта сбылась, не верю, что это получилось

Спортсменка стала единственной легкоатлеткой, которая завоевала награду высшей пробы в Токио.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала об эмоциях после победы в соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио.

«Я счастлива и не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Перед прыжком ничего не видела, ничего не слышала, была наедине с собой. Очень необычная Олимпиада, я все представляла, что бы здесь творилось, будь тут болельщики. Спасибо Токио, что смог провести Олимпийские игры, что мы здесь, что наши мечты воплотились в жизнь», - цитирует спортсменку ТАСС.

Напомним, что Ласицкене завоевала золотую медаль Олимпиады с результатом 2,04 метра.

Серебряный призер соревнований австралийка Никола МакДермотт показала результат 2,02. Замкнула тройку призеров украинка Ярослава Магучих. Ей покорилась высота 2,00 метра.

источник: ТАСС
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