Ирина Винер: Судьям надоело, что Россия выигрывает золото на протяжении последних 20 лет

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась относительно работы судей на финале индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Думаю, должны быть поданы жалобы на подобное судейство на Играх. Но я не знаю, как это будет выглядеть. Это провал Олимпиады по художественной гимнастике. Могу сказать, что ожидаю подобного и завтра. Судя по сегодняшнему дню, судьи выбрали Болгарию. Надоело, что Россия выигрывает золото на протяжении 20 лет», — цитирует RT президента ВФХГ.

Напомним, что в субботу, в личном многоборье по художественной гимнастике Дина Аверина, набрав 107,650 балла, завоевала серебряную медаль. Олимпийской чемпионкой стала Линой Ашрам (107,800) из Израиля, а тройку призеров замкнула белорусская спортсменка Алина Горносько (102,700). Еще одна представительница России Арина Аверина (102,100) заняла четвертое место. Дина Аверина выразила мнение, что судейство было несправедливым.

Отметим, что сборная России впервые с 1996 года не смогла завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Играх.