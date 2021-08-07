Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете ОИ в Токио после 15-го дня, Китай - первый

В Токио определились все чемпионы и призеры в рамках пятнадцатого соревновательного дня Олимпиады.

Команда ОКР завоевала 7 августа в Токио семь медалей.

Золотые медали выиграла российская команда по синхронному плаванию, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), легкоатлетка Мария Ласицкене (прыжки в высоту). Серебро в активе волейбольной сборной и пляжников Вячеслава Красильникова/Олега Стояновского, гимнастки Дины Авериной. Обладателем бронзовой медали стал борец Гаджимурад Рашидов (до 65 кг).

В таблице медального зачета российская команда занимает четвертую строчку. В активе ОКР 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая, в активе которой 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей.