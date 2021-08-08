Ирина Винер-Усманова: Проведение соревнований по художественной гимнастике на ОИ - полный крах

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио.

- Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх - полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор, - приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Сборная России по художественной гимнастике стала серебряным призером Олимпиады в групповом многоборье. Золотые медали завоевала сборная Болгарии, бронзовые награды у итальянских гимнасток.

Отметим, что ранее россиянка Дина Аверина в личном многоборье завоевала серебряную награду, уступив Линой Ашрам из Израиля. Таким образом, сборная России по художественной гимнастике впервые с 1996 года осталась без золотой медали на Олимпийских играх.