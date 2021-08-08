Российская гимнастка Близнюк: Сделали первый вид хорошо, и судьи нас сразу на всякий случай «слили»

Россиянка Анастасия Близнюк считает, что судьи предвзято относились к сборной России на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

«Когда вчера смотрели трансляцию, я, как и вся страна, не поняла, что произошло. Дина Аверина выступила без помарок. Сегодня шли с настроем, биться за себя, Дину, тренера и страну. Мы сделали первый вид хорошо, и нас сразу на всякий случай «слили», - цитирует ТАСС спортсменку.

Напомним, что Сборная команда ОКР стала серебряным призером в групповом многоборье. Золото завоевала сборная Болгарии, бронзовые награды у спортсменок из Италии.

Добавим, что сборная России по художественной гимнастике впервые с 1996 года осталась без золотой медали на Олимпиаде.