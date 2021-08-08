Американская сборная выиграла медальный зачет летней Олимпиады-2020 в Токио

Сборная США одержала победу в медальном зачете Олимпиады в Токио.
Последнюю награду для американцев завоевали волейболистки. Команда США обыграла в финале Бразилию (3-0). Эта награда высшей пробы стала 39-й для американцев. Всего в активе США 113 медалей.
Россия заняла пятое место по количеству золотых медалей и третье по общему числу.
Олимпиада
Токио-2020
Общий медальный зачет
1. США - 113 (39-41-33)
2. Китай - 88 (38-32-18)
3. Япония - 58 (27-14-17)
4. Великобритания - 65 (22-21-22)
5. Россия - 71 (20-28-33)
6. Австралия - 46 (17-7-22)
7. Нидерланды - 36 (10-12-14)
8. Франция - 33 (10-12-11)
9. Германия - 37 (10-11-16)
10. Италия - 40 (10-20-20)...
Добавим, что всего медали на Играх в Токио завоевали 92 страны и команда беженцев.