Американская сборная выиграла медальный зачет летней Олимпиады-2020 в Токио

Сборная США одержала победу в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Последнюю награду для американцев завоевали волейболистки. Команда США обыграла в финале Бразилию (3-0). Эта награда высшей пробы стала 39-й для американцев. Всего в активе США 113 медалей.

Россия заняла пятое место по количеству золотых медалей и третье по общему числу.

Олимпиада

Токио-2020