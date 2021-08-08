Бах рассказал о новом рекорде в истории Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал число национальных олимпийских комитетов, которые смогли завоевать медали на ОИ-2020 в Токио.

«В Токио установлен новый рекорд Игр. Представители 93 Национальных олимпийских комитетов завоевали хотя бы одну медаль. Это на шесть больше, чем предыдущий рекорд», — приводит RT слова главы МОК.

Добавим, что Участие в летней Олимпиаде приняли спортсмены из 205 НОК. Также на соревнованиях выступала команда беженцев.

Сборная России стала пятой в медальном зачете. В активе команды ОКР 71 награда. Из них 20 золотые, 28 серебряные и 23 бронзовые.