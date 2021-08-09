Александр Тихонов считает, что олимпийской сборной России не хватает идеологии Советского союза

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что сборная России отстает от США и Китая из-за того, что отечественному спорту не хватает идеологии Советского союза.

«Пока не нет той идеологии, которая была во времена Советского Союза, мы не догоним США и Китай. Нужно воспитывать детей в детско-юношеских спортивных школах, чтобы они чувствовали себя патриотами: с флагом и гимном», - приводит слова Тихонова «МК-Спорт».

По итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.