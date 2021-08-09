Лукашенко заявил, что действиями Тимановской в Токио «управляли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что легкоатлетка Кристина Тимановская принимала решения на Олимпиаде в Японии не самостоятельно.

- Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли. Она из Японии, в Токио связалась со своими дружками (оппозиционерами – ред.) в Польше, и ей сказали дословно: «Приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что те двое, которые подвозили в аэропорт, - это сотрудники КГБ», - цитирует Лукашенко «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль, завоеванную на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске. Все средства, полученные в результате аукциона, будут перечислены на счет Белорусского фонда спортивной солидарности.

Напомним, что во время Олимпиады в столице Японии спортсменка в социальных сетях выразила недовольство, решениями тренерского штаба сборной. После этого НОК Белоруссии решил отправить спортсменку домой. В аэропорту Токио Тимановская попросила помощи у местных полицейских и обратилась в МОК за защитой.