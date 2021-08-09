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09 августа 17:46

Дмитрий Свищев: МОК стоит обратить внимание на запугивание и травлю Магучих

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что Министерство обороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, сделавшей совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене.

– Очень странные люди, которые хотят не то, что искусственно разделить народы, а запретить общение между людьми. Между друзьями, родственниками. Так до абсурда может дойти. Ну как так: начинают стращать человека Министерством обороны.

Международному олимпийскому комитету надо обратить на это внимание. Он очень жестко отреагировал, когда белорусская спортсменка Кристина Тимановская спровоцировала белорусских чиновников, и те – тоже, я считаю, неправомерно, – начали ее пугать. А здесь что происходит? Такая же травля, такое же гонение. Почему МОК молчит?

Если МОК примет в хартии закон о том, что спортсмены из разных стран не имеют права общаться друг с другом, мы будем его выполнять, – приводит слова Свищева «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины проведет беседу с Магучих после публикации совместной фотографии с Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту.

В понедельник Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры Украины назвал оскорбительными совместные фото своих спортсменов с российскими.

Напомним, что Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, третьей - Магучих. После победы украинские легкоатлетки (в соревнованиях также принимали участие Ирина Геращенко и Юлия Левченко) поздравили россиянку с титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков. Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото. В минобороны Украины заявили, что проведут беседу с Магучих из-за фото с россиянкой.

источник: «Газета.Ru»
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