Дмитрий Свищев: МОК стоит обратить внимание на запугивание и травлю Магучих

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что Министерство обороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, сделавшей совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене.

– Очень странные люди, которые хотят не то, что искусственно разделить народы, а запретить общение между людьми. Между друзьями, родственниками. Так до абсурда может дойти. Ну как так: начинают стращать человека Министерством обороны.

Международному олимпийскому комитету надо обратить на это внимание. Он очень жестко отреагировал, когда белорусская спортсменка Кристина Тимановская спровоцировала белорусских чиновников, и те – тоже, я считаю, неправомерно, – начали ее пугать. А здесь что происходит? Такая же травля, такое же гонение. Почему МОК молчит?

Если МОК примет в хартии закон о том, что спортсмены из разных стран не имеют права общаться друг с другом, мы будем его выполнять, – приводит слова Свищева «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины проведет беседу с Магучих после публикации совместной фотографии с Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту.