Израильская гимнастка Ашрам рассказала о своих взаимоотношениях с Авериной

Израильская гимнастка Линой Ашрам рассказала об эмоциях после победы на Олимпиаде.

– Когда стояла на подиуме и играл гимн, я просто начала плакать. Никогда не думала об этом моменте, но это один из тех, что я запомню на всю жизнь. Я исполнила мечту – выиграла Олимпиаду. Думала, может быть это сон, но я была там и пережила все события, это было захватывающе.

Также Ашрам рассказала о взаимоотношениях с Диной Авериной после скандала на Олимпийских играх:

– Обычно мы с ней разговаривали когда были за кулисами, здоровались. Считаю, что вам не следует смотреть на других, вам следует сосредоточиться на достижении, которое мы с Айелет принесли израильской сборной. Это самое главное, не нужно смотреть на то, что делают другие.

Мы с ней не разговаривали после соревнований. Вообще не видели друг друга, потому что пришлось идти на пресс-конференцию. Она села рядом со мной, и посыпались вопросы. Я не сержусь на нее. Нет необходимости реагировать на подобные вещи неправильно, но в конце концов она сделала то, что считала правильным для нее.