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Израильская гимнастка Ашрам рассказала о своих взаимоотношениях с Авериной
09 августа 20:45
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автор фото: Lionel Bonaventure/AFP

Израильская гимнастка Ашрам рассказала о своих взаимоотношениях с Авериной

Израильская гимнастка Линой Ашрам рассказала об эмоциях после победы на Олимпиаде.

– Когда стояла на подиуме и играл гимн, я просто начала плакать. Никогда не думала об этом моменте, но это один из тех, что я запомню на всю жизнь. Я исполнила мечту – выиграла Олимпиаду. Думала, может быть это сон, но я была там и пережила все события, это было захватывающе.

Также Ашрам рассказала о взаимоотношениях с Диной Авериной после скандала на Олимпийских играх:

Обычно мы с ней разговаривали когда были за кулисами, здоровались. Считаю, что вам не следует смотреть на других, вам следует сосредоточиться на достижении, которое мы с Айелет принесли израильской сборной. Это самое главное, не нужно смотреть на то, что делают другие.

Мы с ней не разговаривали после соревнований. Вообще не видели друг друга, потому что пришлось идти на пресс-конференцию. Она села рядом со мной, и посыпались вопросы. Я не сержусь на нее. Нет необходимости реагировать на подобные вещи неправильно, но в конце концов она сделала то, что считала правильным для нее.

Меня не волновала моя медаль, совсем не думала о ней. Я спортсмен-боец и люблю соревноваться. Ошибка в первый день заставила меня открыть глаза и на следующий день быть еще более сосредоточенной. Даже когда я уронила ленту в последнем упражнении, я продолжала двигаться. Знала, что уровень сложности был очень высоким, и я могла сохранить свое место. Хотела просто сделать все, что в моих силах, – приводит слова Ашрам израильская телекомпания Sport5.

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио Ашрам опередила Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

источник: Sport5.co.il
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