Российским олимпийцам, завоевавшим медали в Токио, присуждены госнаграды

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград российским атлетам, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Токио.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, орденом Александра Невского отмечены представительницы синхронного плавания Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Александра Пацкевич. Орденом Почета награждены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, борец Абдулрашид Садулаев, а также синхронистки Светлана Колесниченко, Влада Чигирева и Мария Шурочкина.
Ордена Дружбы удостоены 27 спортсменов. Среди них: гимнастка Диана Аверина, легкоатлетка Мария Ласицкене, пловец Евгений Рылов, теннисист Андрей Рублев, стрелок Виталина Бацарашкина, фехтовальщицы Софья Великая, София Позднякова и другие.
Другие медалисты награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» различных степеней.
Напомним, что Олимпиада завершилась 8 августа. Российская команда завершила Игры на пятом месте в медальном зачете.