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12 августа 19:36
автор: Максим Скороходов

Чужков - о скандале в художественной гимнастике: Очень жаль, что подобное происходит на Олимпиаде

Линой Ашрам из Израиля, потеряв ленту, победила россиянку Дину Аверину, выступившую без грубых ошибок.

Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков высказал свое мнение о скандальных результатах в личном многоборье художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио.

«Я не арбитр, поэтому мне сложно анализировать выступление спортсменок. Очень жаль, что подобное происходит на Олимпиаде. Возможно, девчонок действительно засудили», - приводит слова Чужкова RT.

Напомним, что личное многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио при спорном судействе выиграла Линой Ашрам из Израиля, опередив Дину Аверину на 0,15 балла.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио (где россиянки также стали вторыми), назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

источник: «RT на русском»
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