Чужков - о скандале в художественной гимнастике: Очень жаль, что подобное происходит на Олимпиаде

Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков высказал свое мнение о скандальных результатах в личном многоборье художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио.

«Я не арбитр, поэтому мне сложно анализировать выступление спортсменок. Очень жаль, что подобное происходит на Олимпиаде. Возможно, девчонок действительно засудили», - приводит слова Чужкова RT.

Напомним, что личное многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио при спорном судействе выиграла Линой Ашрам из Израиля, опередив Дину Аверину на 0,15 балла.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио (где россиянки также стали вторыми), назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.