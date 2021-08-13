Российский триатлонист, участвовавший в Олимпиаде, подозревается в применении допинга

Допинг-проба российского триатлониста Игоря Полянского, взятая на предолимпийском сборе, дала положительный результат.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации триатлона (ITU), проба, взятая у Полянского во внесоревновательный период 21 июля 2021 года во Владивостоке, дала неблагоприятный результат анализа на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).

Отмечается, что российский спортсмен имеет право запросить анализ пробы B, а также оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

Напомним, в четверг стало известно, что серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафетном беге 4х100 метров британец Чиджинду Уджа и еще три легкоатлета были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. В допинг-пробе 27-летнего британского легкоатлета были обнаружены запрещенные вещества остарин и S-23.