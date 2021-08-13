Федерация триатлона России проведет расследование в отношении Полянского и его тренеров

Допинг-проба российского триатлониста Игоря Полянского, взятая на предолимпийском сборе, дала положительный результат.

«Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы – атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе, в отношении тренеров спортсмена», - говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Ранее пресс-служба Международной федерации триатлона (ITU) сообщила, что проба, взятая у Полянского во внесоревновательный период во Владивостоке, дала неблагоприятный результат анализа на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).

Отметим, на Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.