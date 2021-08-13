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13 августа 22:58

Вячеслав Колосков: Считаю, у нас есть все шансы получить ОИ-2036, главное не в допинговые скандалы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о возможном проведении в России Олимпийских игр 2036 года.

– Через два года все санкции с России снимут, и мы спокойно сможем проводить любые турниры. Главное в этот срок - соблюдать все правила и ни в коем случае не попадать в допинговые скандалы. До проведения ОИ-2036 осталось целых 15 лет. Думаю, за это время сменится несколько президентов МОК. Считаю, у нас есть все шансы получить Игры и провести их на высочайшем уровне, – цитирует Колоскова RT.

В пятницу, 13 августа, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения Олимпийских игр 2036 года. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Напомним, что летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес, а в 2032 Игры пройдут в Брисбене.

источник: «RT на русском»
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