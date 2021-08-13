Дмитрий Свищев: Проведение Олимпийских игр – не траты, а инвестиции

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что проведение Олимпиады поможет направить средства в регионы.

– Проведение Олимпийских игр – не траты, а инвестиции. Россия – богатая страна, и она должна направлять средства в регионы благодаря таким глобальным проектам. И Олимпиада станет мощнейшим драйвером, – цитирует Свищева RT.

В пятницу, 13 августа, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения Олимпийских игр 2036 года. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Напомним, что летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес, а в 2032 Игры пройдут в Брисбене.