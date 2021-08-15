Минибаев выступал на Олимпиаде в Токио с травмой

Бронзовый призер ОИ-2020 по прыжкам в воду Виктор Минибаев рассказал, что за несколько дней до вылета на Игры получил серьезное повреждение.

«Получил травму плеча буквально за несколько дней до вылета в Токио, были опасения, что не смогу прыгать там, врачи подшаманили - плечо начало разрабатываться. Из-за этой ситуации всю подготовку пришлось немного скорректировать. Чтобы не чувствовать боль, пил обычные обезболивающие - вот и все, а вообще старался не обращать на это внимания, концентрироваться больше на прыжках», - заявил спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Минибаев в паре с Александром Бондарем стал третьим на Олимпийских играх-2020 в Токио в прыжках с10-метровой синхронной вышке. Результат россиян - 89,64.

Игры-2020 завершились 8 августа.