Олег Матыцин: отстранение Паралимпийского комитета России было неправомерным

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о решении Апелляционного трибунала Международного паралимпийского комитета отменить отстранение Паралимпийского комитета России.

«Отстранение Паралимпийского комитета России было неправомерным, и сейчас это подтверждено апелляционным комитетом Международным паралимпийским комитетом (IPC). Вплетать паралимпийцев в межгосударственные политические вопросы – это низко и недостойно мирового спортивного движения. Спортсмены были лишены возможности выступить на Паралимпийских играх и многих международных соревнованиях», – приводит слова Матыцина официальный сайт Минспорта России.

Напомним, ранее членские права ПКР были приостановлены в полном объеме, включая допуск российских пара атлетов к участию в соревнованиях МПК, в том числе, в Паралимпийских играх. Однако после поданной апелляции трибунал принял решение отменить отстранение.