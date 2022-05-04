Российские клубы восстановлены в Лиге чемпионов по пинг-понгу

Российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК восстановлены в качестве участников европейской Лиги чемпионов по настольному теннису.

«3 марта 2022 года Исполком Европейского союза настольного тенниса (ETTU) отстранил «Факел Газпром» и «УГМК» от дальнейшего участия в Лиге чемпионов сезона-2021/22, команды должны были сыграть между собой в полуфинале турнира.

Таким образом, немецкая команда «Боруссия» Дюссельдорф была объявлена ​​победителем соревнований, выиграв еще один полуфинал.

Решением Апелляционного совета ETTU от 27 апреля 2022 г. российские клубы были восстановлены в Лиге чемпионов Европы 2021/22, а решение Исполкома ETTU от 3 марта 2022 г. было признано дискриминационным», - такое сообщение приводит на своем сайте пресс-служба юридической компании SILA, представляющей интересы российских клубов.

В связи с вышеизложенным, результаты соревнований могут быть пересмотрены.