ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российские клубы восстановлены в Лиге чемпионов по пинг-понгу

Результаты турнира могут быть пересмотрены
04 мая 2022 17:29
автор: Александр Шульгин

Российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК восстановлены в качестве участников европейской Лиги чемпионов по настольному теннису.

«3 марта 2022 года Исполком Европейского союза настольного тенниса (ETTU) отстранил «Факел Газпром» и «УГМК» от дальнейшего участия в Лиге чемпионов сезона-2021/22, команды должны были сыграть между собой в полуфинале турнира.

Таким образом, немецкая команда «Боруссия» Дюссельдорф была объявлена ​​победителем соревнований, выиграв еще один полуфинал.

Решением Апелляционного совета ETTU от 27 апреля 2022 г. российские клубы были восстановлены в Лиге чемпионов Европы 2021/22, а решение Исполкома ETTU от 3 марта 2022 г. было признано дискриминационным», - такое сообщение приводит на своем сайте пресс-служба юридической компании SILA, представляющей интересы российских клубов.

В связи с вышеизложенным, результаты соревнований могут быть пересмотрены.

Это интересно:
Российские клубы восстановлены в Лиге чемпионов по пинг-понгу
Результаты турнира могут быть пересмотрены
04.05.2022 17:29
Настольный теннис
автор: Александр Шульгин
Гребнев и Кацман стали чемпионами Европы в парном разряде
Соревнования походят в Варшаве.
27.06.2021 19:32
Настольный теннис
автор: Александр Поволоцкий
Шибаев – единственный россиянин на КМ-2017 по настольному теннису
Александр Шибаев единственный участник от России на Кубке мира по настольному теннису в 2017 году. Об этом сообщается в пресс-релизе ITTF.
12.10.2017 11:41
Настольный теннис
автор: Дарья Сметанникова
Женская сборная России по настольному теннису вышла в полуфинал ЧЕ
Женская сборная по настольному теннису обыграла Венгрию и вышла в полуфинал командного чемпионата Европы.
15.09.2017 12:54
Настольный теннис
автор: Дарья Сметанникова
Сборная России по настольному теннису вышла на чемпионат Европы
Мужская сборная России по настольному теннису нанесла поражение команде Сербии в квалификации чемпионата Европы и вышла в основной раунд турнира.
19.04.2017 10:07
Теннис
В настольном теннисе установлен рекорд продолжительности одного розыгрыша (видео)
На турнире Мирового тура Qatar Open установлен рекорд по количеству выполненных ударов в одном розыгрыше.
24.02.2017 12:33
Теннис
автор: Дмитрий Спирин
Вернет ли Максим Шмырев чемпионский титул?
Трехкратный победитель мировых первенств по пинг-понгу Максим Шмырев попытается вернуть себе чемпионский титул на турнире, который пройдет 28-29 января в зале «Александра Пэлэс» в Лондоне.
26.01.2017 19:02
Теннис
автор: Константин Клещев
Лига чемпионов ЕТТУ. «Факел-Газпром» обеспечил себе место в плей-офф
Оренбургский клуб, победив в гостях французский «Вайент Спорт Анже» – 3:0 в рамках четвертого тура группового этапа мужской Лиги чемпионов по настольному теннису, гарантировал себе выход в плей-офф турнира.
26.11.2016 14:19
Теннис
автор: Екатерина Князева
Попов – четырехкратный чемпион России по пинг-понгу
Попов – четырехкратный чемпион России по пинг-понгу
Дмитрий Попов и команда «Дрим Тим» стали победителями в лично-командном чемпионате страны по пинг-понгу, прошедшем в московском спортивном комплексе «Чертаново» 19-20 ноября.
21.11.2016 18:55
Теннис
автор: Екатерина Князева
Пинг-понг: кто поедет в Лондон?
Более 100 спортсменов примут участие в лично-командном чемпионате России по пинг-понгу, который пройдет в московском спортивном комплексе «Чертаново» 19-20 ноября 2016 года.
17.11.2016 17:10
Теннис
автор: Екатерина Князева
Народная игра «найди тренера для «Спартака». Продолжение следует
Слухи твердят о начале красно-белыми поиска нового главного тренера.
Меняйте джекпоны на фрибеты по выгодному курсу! Новая акция от «Лиги Ставок» продлится больше месяца
С 4 мая по 6 июня 2022 года клиенты букмекерской компании «Лига Ставок» смогут получать фрибеты в обмен на джекпоны, которые начисляются им для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей.
Овечкин вернулся с победой, Малкин забил в третьем овертайме! Успехи россиян на старте Кубка Стэнли (видео)
В первых матчах стартового раунда плей-офф НХЛ шайба Евгения Малкина принесла «Питтсбургу» волевую победу над «Рейнджерс» (4:3ОТ), а Александр Овечкин поучаствовал в выездном успехе «Вашингтона» против «Флориды» (4:2).
Сказка от Эмери продолжалась час… Как «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, все-таки потопив «Вильярреал»
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа в гостях одержала волевую победу над прошлогодним победителем Лиги Европы (3:2) и сыграет в главном матче третий раз за пять лет.
Ночь футбольного счастья. Как вся Россия встала с дивана и вышла на улицу в июне 2008-го
30 лет российского спорта – это не только сверхчемпионы вроде Александра Попова и гениальные тренеры вроде Татьяны Тарасовой, но и большие победы. Как в юбилейный год не вспомнить самые яркие из них?!
Назло бабушке отморозят себе уши. Как финны, шведы и латыши бьют своих ради войны с КХЛ
Руководствуясь исключительно политическими мотивами, европейские страны одна за другой лупят по карьерам своих же хоккеистов, шантажируя их санкциями за игру в российских клубах.
Светлое будущее и мрачные перспективы РПЛ в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках.
Беспредел продолжается. Как Европа взяла российский футбол в осаду — и что всё это значит
Российский футбол решили забанить еще на сезон. Такой вердикт вынес в понедельник 2 мая УЕФА, и это было очень ожидаемо.
В считанные часы Медведев может опять стать №1 в мире! Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Овечкину будет гораздо сложнее, чем в гонке за Гретцки. Расклады Кубка Стэнли в Восточной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Восточной конференции НХЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика