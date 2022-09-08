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В России появится вечерняя лига настольного тенниса

В рамках Восточного экономического форума Фонд Росконгресс, Федерация настольного тенниса России (ФНТР) и «РК-Спорт» подписали соглашение о сотрудничестве. Первым шагом в его реализации стало проведение турнира Вечерней лиги настольного тенниса на ВЭФ.
В России появится вечерняя лига настольного тенниса
08 сентября 2022 10:00

Вечерняя лига объединит известных политиков и бизнесменов, титулованных спортсменов, ветеранов и любителей настольного тенниса. В сентябре стартуют турниры в 16 регионах страны.

– Спортивная программа ВЭФ-2022 включает мероприятия по 12 видам спорта. Форум стал традиционной площадкой для презентации спортивных проектов. Хочу пожелать успеха Вечерней лиги настольного тенниса. Данный проект Федерации настольного тенниса России – это еще один пример того, что спорт является уникальным явлением, объединяющим успешных людей из разных сфер, отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

– Участники Вечерней лиги на собственном примере показывают, что даже занимая большие высокопоставленные должности или имея плотный рабочий график, можно найти время для любимого вида спорта. И Федерация настольного тенниса России готова им в этом помочь. Первый успешный опыт взаимодействия с Фондом Росконгресс у нас был в июне, когда турнир Вечерней лиги прошел в рамках Петербургского международного экономического форума. Теперь мы провели его во Владивостоке. Поэтому соглашение, подписанное на ВЭФ-2022 – это следующий большой шаг в развитии и популяризации настольного тенниса, – сказал президент ФНТР, вице-спикер Государственной думы Александр Бабаков.

Для участников ВЭФ-2022 была организована масштабная программа турниров по настольному теннису. Министр спорта Олег Матыцин и вице-спикер Государственной думы, президент ФНТР Александр Бабаков сыграли в турнире Вечерней лиги. За теннисным столом на турнире Roscongress Cup встретились заместитель полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Денис Андреев, заместитель генерального директора «УГМК-Транс» Владимир Тарасенко, управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак и другие участники Форума. Кроме этого прошёл турнир по настольному теннису для участников форума «ВЭФ Юниор».

Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума проходит в этом году под брендом Vladivostok Open и объединяет мероприятия по 12 видам спорта. Оператором Vladivostok Open является «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс. Информационным партнером является первое спортивное СМИ страны «Советский спорт».

источник: «Советский спорт»
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