В Госдуме приветствовали восстановление российских клубов в европейской Лиге чемпионов по пинг-понгу

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение судебного органа Европейского союза настольного тенниса (ETTU) восстановить два российских клуба в Лиге чемпионов минувшего сезона.

«Здесь должен быть сдержанный оптимизм, мы уже сталкивались с подобной ситуацией в санном спорте. Сам ETTU уже высказал недовольство подобным решением собственного апелляционного органа, вероятно, что они могут пойти и в Спортивный арбитражный суд.

При этом жаль, что ETTU сохранил в силе отстранение нашей национальной команды. Но каждое такое решение о снятии отстранения с клубов, национальных команд или отдельных спортсменов создает правильный прецедент», - приводит слова политика ТАСС.

Напомним, накануне стало известно о том, что «Факел-Газпром» и УГМК, отстраненные по ходу розыгрыша турнира минувшего сезона, были восстановлены арбитражом Союза, признавшего решение об отстранении дискриминационным.

Поскольку обе команды являлись участниками полуфинала, результаты турнира могут быть перемотрены.