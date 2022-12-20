Российских игроков в настольный теннис могут допустить к соревнованиям

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) поддержала рекомендацию о пересмотре ограничивающих мер в отношении российских и белорусских спортсменов, сообщается на официальном сайте федерации.

«Целевая группа надеется изучить возможные варианты в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Отметим, что эти спортсмены уже профессионально выступали в некоторых национальных лигах Европы. Целевая группа оценит события и пересмотрит ситуацию в первые недели 2023 года», - говорится в сообщении.

В конце февраля 2022 года ITTF отстранила российских и белорусских спортсменов от участия во всех турниров под эгидой организации, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета.