Международная федерация настольного тенниса допустила российских спортсменов к соревнованиям

Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) одобрил участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.

Все спортсмены из России и Белоруссии будут допущены только в нейтральном статусе с мая 2023 года. Также продолжит действовать запрет на демонстрацию национальной символики.

«Игроки могут участвовать в международных соревнованиях, основываясь на своих спортивных результатах, а не по политическим мотивам или из-за их паспортов», - говорится в заявлении.

ITTF приняла к сведению рекомендованные Исполнительным советом МОК условия участия для игроков из России и Белоруссии. В организации отметили, что несмотря на разрешение участвовать в турнирах, российские и белорусские спортсмены пропустят чемпионат мира 2023 года в Дурбане, поскольку квалификация к нему уже завершилась.