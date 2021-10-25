Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионате мира в Китакюсю

Определилась итоговая заявка сборной России на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в японском городе Китакюсю с 27 по 31 октября.

По информации «Матч ТВ», в индивидуальном многоборье и на отдельных снарядах примут участие две россиянки, а именно Арина и Дина Аверины. В групповых упражнениях представлять национальную команду будут Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Напомним, что мировое первенство в Японии начнется 27 октября с соревнований с обручем и мячом.

Ранее появилась информация, что Юлия Барсукова станет личным тренером сестер Авериных на ЧМ-2021.