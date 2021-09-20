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Регбийная история переписана: Музей спорта установил правильную дату зарождения регби в России
20 сентября 23:30
автор: Сергей Терехов

Регбийная история переписана: Музей спорта установил правильную дату зарождения регби в России

На отчетно-выборной конференции Федерации регби России 17 сентября Государственный музей спорта представил результаты исследования по установлению даты проведения первых регбийных матчей в Российской империи с участием российских игроков.

Вопрос появления регби в нашей стране являлся дискуссионным на протяжении нескольких десятилетий. Было принято вести отчет истории игры с 1923 года, первого зафиксированного матча команд Общества физвоспитания трудящихся и Московского речного яхт-клуба. Но были известны другие источники, по которым в регби играли задолго до революции 1917 года.

В результате Федерация регби России обратилась в Государственный музей спорта для проведения исследований по установлению и обоснованию даты проведения первых регбийных матчей.

1936. Московское «Динамо».

Комментируя результаты проведенного исследования, директор Государственного музея спорта, член Общественной палаты РФ, профессор Елена Истягина-Елисеева отметила ответственный подход к своей истории Федерации регби России: «Искать правду - когда всё же состоялся первый матч, игра или бой - будут лишь те, для кого спорт не просто голы и очки. Те, для которых это целая жизнь и возможность сделать в ней что-то значимое.

1938 год. Чемпионат Москвы. «Спартак» - «Динамо».

Помимо многих аспектов, определяющих игру как социально значимую, была уточнена официальная дата первых регбийных матчей. В октябре 1892 года в Московском манеже состоялись первые документально подтверждённые матчи с участием подданных Российской империи. Мои слова уважения и благодарности руководству Федерации регби России, которое сделало этот научный поиск возможным. История спорта обогатилась новыми ценными фактами».

1939 год. Стадион «Локомотив». «Локомотив» - «Буревестник».

Именно с октября 1892 года комиссией по физическому образованию учебного отдела Общества распространения технических знаний в Московском манеже организовывались регбийные матчи. В них принимали участие российские игроки – преподаватели гимнастики московских учебных заведений. К этому времени были изданы на русском языке правила игры в регби, появились первые инструкторы, в Москве изготавливались регбийные мячи.

11 июня 1946 года. Чемпионат Москвы. «Буревестник» - «Динамо».

Президент Федерации регби России Игорь Артемьев предложил делегатам конференции принять предоставленную информацию к сведению и подробно рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Высшего совета ФРР для подготовки специальной исторической справки World Rugby. По его мнению, Государственным музеем спорта проделана большая и важная работа, которая требует дополнительного изучения и осмысления.

18 апреля 1998 года. Красноярск. Отборочный матч к Кубку мира по регби. Россия-Италия.

«Знать и помнить свои корни - это чрезвычайно важно. Говорить об истории российского регби, оставив вне контекста достижения первопроходцев было бы неверно. Безусловно мы помним, что фундамент современных успехов заложен в советское время, но с чрезвычайным уважением относимся к достижениям пионеров игры – Деменьтева, Фитилиса, Аграновского и многих других. Я сердечно благодарю всех, кто принимал участие в исследовании истории первых регбийных матчей в России и пролил свет на прошлое отечественного регби. Мы ни в коем случае не считаем свою работу завершенной и будем, совместно с Музеем спорта, открывать новые страницы истории нашей игры», - отметил президент Федерации регби России Игорь Артемьев.

источник: «Советский спорт»
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