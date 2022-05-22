Тула станет серьезным регбийным городом. В регионе прошел настоящий праздник регби

В субботу, 21 мая, регби-клуб ЦСКА при поддержке правительства Тульской области, телеканала «Матч ТВ» и Федерации регби России провел в Туле детский турнир «Матч! Регби», а также соревнования по тэг-регби – IV тур Бизнес-лиги «Матч ТВ» среди корпоративных команд. Соревнования прошли на стадионе академии «Арсенал».

Как сообщили «Тульские новости», турнир по тэг-регби «Матч! Регби», приуроченный к наступающему Дню защиты детей, в Туле прошел впервые. Город оружейников стал в этом году центральной площадкой соревнований.

Продолжился спортивный праздник товарищеским матчем по регби между местным регбийным клубом «Арсенал» (Тула) и РК «ЦСКА-молодежка» (Москва).

О тэг-регби стоит сказать еще отдельно. Дело в том, что в школах Тульской области будут развивать именно это направление регби. Об этом заявил заместитель губернатора региона Сергей Егоров, сообщают «Тульские новости».

Тэг-регби – веселая и захватывающая форма бесконтактного регби, подходящая для мужчин и женщин всех возрастов и возможностей. Вместо захвата в этой игре нужно сорвать ленту с пояса игрока соперника.

– Уверен, что наши школьники заинтересуются регби. База – это общеобразовательные учреждения. Таких примеров с занятиями тэг-регби у нас девять в разных районах Тулы. Обязательно распространим эту практику на всю область, и через некоторое время во всех школах Тульской области будут заниматься тег-регби. На протяжении последних лет у нас развивается регбийный клуб «Арсенал». Успехов пока не много, но сегодняшний праздник для них станет стимулом, – сказал Сергей Егоров.

В Туле могут открыть секции регби. Об этом заявил президент федерации регби в регионе Андрей Мазов.

– Когда видишь столько людей в выходной день, хороший стадион, то понимаешь, что сегодняшнее событие – старт более динамичного и активного развития в Тульской области. Мы сделаем все для этого. Все включились в эту работу. Тула хочет стать серьезным регбийным городом. Если прийти на тренировки «Арсенала», то увидишь, что эти люди душой за регби. Мы стараемся ездить на все турниры, которые доступны. Тула удобна и гостеприимна. Мы готовы принимать турниры и команды, – сказал Мазов.