ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тула станет серьезным регбийным городом. В регионе прошел настоящий праздник регби

Пока футбольные болельщики льют слезы в связи с вылетом тульского «Арсенала» из РПЛ в ФНЛ, представители другого вида спорта предлагают не отчаиваться и обратить внимание на регби. Тем более здесь Тула собирается стать во многом законодателем мод.
Тула станет серьезным регбийным городом. В регионе прошел настоящий праздник регби
22 мая 2022 08:20
автор: Ярослав Николаев

В субботу, 21 мая, регби-клуб ЦСКА при поддержке правительства Тульской области, телеканала «Матч ТВ» и Федерации регби России провел в Туле детский турнир «Матч! Регби», а также соревнования по тэг-регби – IV тур Бизнес-лиги «Матч ТВ» среди корпоративных команд. Соревнования прошли на стадионе академии «Арсенал».

Как сообщили «Тульские новости», турнир по тэг-регби «Матч! Регби», приуроченный к наступающему Дню защиты детей, в Туле прошел впервые. Город оружейников стал в этом году центральной площадкой соревнований.

Продолжился спортивный праздник товарищеским матчем по регби между местным регбийным клубом «Арсенал» (Тула) и РК «ЦСКА-молодежка» (Москва).

О тэг-регби стоит сказать еще отдельно. Дело в том, что в школах Тульской области будут развивать именно это направление регби. Об этом заявил заместитель губернатора региона Сергей Егоров, сообщают «Тульские новости».

Тэг-регби – веселая и захватывающая форма бесконтактного регби, подходящая для мужчин и женщин всех возрастов и возможностей. Вместо захвата в этой игре нужно сорвать ленту с пояса игрока соперника.

– Уверен, что наши школьники заинтересуются регби. База – это общеобразовательные учреждения. Таких примеров с занятиями тэг-регби у нас девять в разных районах Тулы. Обязательно распространим эту практику на всю область, и через некоторое время во всех школах Тульской области будут заниматься тег-регби. На протяжении последних лет у нас развивается регбийный клуб «Арсенал». Успехов пока не много, но сегодняшний праздник для них станет стимулом, – сказал Сергей Егоров.

В Туле могут открыть секции регби. Об этом заявил президент федерации регби в регионе Андрей Мазов.

– Когда видишь столько людей в выходной день, хороший стадион, то понимаешь, что сегодняшнее событие – старт более динамичного и активного развития в Тульской области. Мы сделаем все для этого. Все включились в эту работу. Тула хочет стать серьезным регбийным городом. Если прийти на тренировки «Арсенала», то увидишь, что эти люди душой за регби. Мы стараемся ездить на все турниры, которые доступны. Тула удобна и гостеприимна. Мы готовы принимать турниры и команды, – сказал Мазов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Тула станет серьезным регбийным городом. В регионе прошел настоящий праздник регби
Тула станет серьезным регбийным городом. В регионе прошел настоящий праздник регби
Пока футбольные болельщики льют слезы в связи с вылетом тульского «Арсенала» из РПЛ в ФНЛ, представители другого вида спорта предлагают не отчаиваться и обратить внимание на регби. Тем более здесь Тула собирается стать во многом законодателем мод.
22.05.2022 08:20
Регби
автор: Ярослав Николаев
Василий Артемьев: Мы пытаемся играть в регби, в которое уже не играют в основных регбийных странах
Василий Артемьев: Мы пытаемся играть в регби, в которое уже не играют в основных регбийных странах
Самый титулованный регбист России поделился с «Советским спортом» своими мыслями о перспективах развития регби в России и своем месте в сборной.
17.11.2021 22:23
Регби
автор: Анастасия Ключникова
Регбийная история переписана: Музей спорта установил правильную дату зарождения регби в России
Регбийная история переписана: Музей спорта установил правильную дату зарождения регби в России
На отчетно-выборной конференции Федерации регби России 17 сентября Государственный музей спорта представил результаты исследования по установлению даты проведения первых регбийных матчей в Российской империи с участием российских игроков.
20.09.2021 23:30
Регби
автор: Сергей Терехов
«Здесь вам не футбол!». Кто и как играет в регби в России?
«Здесь вам не футбол!». Кто и как играет в регби в России?
О регби в России узнали еще в 1936 году, но до сих пор этот вид спорта на наших бескрайних просторах - скорее, экзотика. Развенчиваем популярные мифы о регби и разбираемся с главными достоинствами этого контактного вида спорта.
28.04.2021 07:00
Регби
автор: Анастасия Ключникова
Регби бросить невозможно
Регби бросить невозможно
Недавний кубок России по пляжному регби, о котором подробно рассказывал «Советский спорт», привлек внимание к этому яркому и самобытному виду спорта.
31.08.2020 08:30
Регби
автор: Наталия Борисова
Регбийная «пляжка»: когда эмоции зашкаливают
Регбийная «пляжка»: когда эмоции зашкаливают
Открытие Кубка России по пляжному регби состоялось в прошедшие выходные в Центре пляжных видов спорта «Воробьевы горы».
24.08.2020 20:00
Регби
автор: Наталия Борисова
Регбистка-медсестра о Covid-19: Будьте дома, я вижу, как люди умирают
Регбистка-медсестра о Covid-19: Будьте дома, я вижу, как люди умирают
Ирландская регбистка посвятила себя лечению больных, потеряла пациента и призывает всех оставаться дома.
29.03.2020 14:00
Регби
автор: Вадим Анисимов
Василий Артемьев: В Ирландии спрашивали: «Твой папа мафиози?»
Василий Артемьев: В Ирландии спрашивали: «Твой папа мафиози?»
На Кубке мира по регби, который проходит в Японии, начинается стадия плей-офф. Сборная России уже вернулась домой, выступив весьма достойно.
18.10.2019 19:00
Регби
автор: Олег Чикирис
Дмитрий Морозов: Наши регбисты должны играть на уровне Новой Зеландии и ЮАР!
Дмитрий Морозов: Наши регбисты должны играть на уровне Новой Зеландии и ЮАР!
14.02.2019 17:50
Регби
автор: Николай Яременко
Российские регбисты могут сыграть с Японией в Англии и дома с Намибией
Российские регбисты могут сыграть с Японией в Англии и дома с Намибией
27.08.2018 14:00
Регби
автор: Вадим Анисимов
Париж готов короновать нового короля из Испании! Как Карлос Алькарас повторил феноменальный взлет Надаля
Перед стартующим 22 мая «Ролан Гаррос» весь теннисный мир говорит не о Джоковиче, Надале или Медведеве, а об испанском пареньке, которому только 5 мая исполнилось 19. Его зовут Карлос Алькарас, и в Париже он будет едва ли не главным фаворитом.
Канадцы спутали все расклады на плей-офф. Итоги 9-го дня ЧМХ-2022
В субботу на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки и Тампере был большой игровой день.
«Перед сезоном никто бы не поверил, что мы займем второе место». Артур Юсупов — о серебре «Сочи»
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов после победы над «Динамо» (5:1) рассказал о том, как его команда пришла к историческому для нее результату.
«Верю в мечту, что вернусь в «Спартак». Глушаков — после победы над красно-белыми
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 30-го тура со «Спартаком» (2:1) рассказал о своем голе, расширении РПЛ и Кубке лиги.
Федотову и Карпину — пятерка, Федуну — неуд, Слуцкому — кол! Итоги РПЛ-2021/22
Сезон Российской Премьер-Лиги только завершился, а уже можно делать прогнозы, кто станет чемпионом через год.
Гол? Нет. Штанга! Как Слуцкий вылетел с «Рубином» из РПЛ из-за не забитого на 103-й минуте пенальти
Развязка чемпионата РПЛ, особенно в той части, которая касалась борьбы за выживание, получилась по-настоящему огненной.
Шварц — капут! Как «Сочи» Федотова в пух и прах разбил в Москве «Динамо» в матче за серебро
Бело-голубые в 30-м туре крупно проиграли на своем поле сочинцам (1:5) и пропустили их на второе место в итоговой таблице РПЛ.
Джокович отдаст первую ракетку Медведеву или Звереву. Что означает отмена рейтинга на Уимблдоне из-за «русского бана»
Ассоциации теннисистов-профессионалов –мужская АТР и женская WTA – решили не начислять никому рейтинговых очков за Уимблдон-2022, который пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля. Это ответ на отстранение от турнира игроков из России и Белоруссии.
«Серебро возьмет «Динамо», Слуцкий победит «Уфу» и… никто не вылетит». Ловчев — о заключительном туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев предложил «Плеймейкеру» свой расклад на ключевые матчи заключительного тура РПЛ, которые начнутся одновременно 21 мая в 17:00 (мск).
Михаил Мамиашвили: Лига Поддубного станет мировым достоянием! А зачинщиков драки ждет суровое наказание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в эксклюзивном интервью «Плеймейкеру» подвел итоги дебютного турнира Борцовской лиги Поддубного в Москве и прокомментировал неприятный инцидент с участием спортсменов и болельщиков, случившийся в первый из двух дней соревнований.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика