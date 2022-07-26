Игорь Артемьев: Международные федерации стараются не терять с нами контакт

- В конце прошлого сезона красноярский «Енисей» в 12-й раз оформил титул чемпиона России, обыграв клуб «Локомотив – Пенза» со счетом 66:7. Часто ли в регбийных финалах случаются игры с таким счетом?

- В первую очередь, такой результат - это подтверждение высочайшей квалификации и тренерского успеха А.Ю. Первухина. Да, все имели возможность опираться на свои спортивные школы, но то, как он выстроил за многие годы свою работу в Красноярске, не выстроил больше никто. Говорить о том, что много приезжих в «Енисее» - это не так. У них прежде всего свои воспитанники, и школа работает запредельно хорошо, это лучшая школа. Во-вторых, все имели право на легионеров, но он почему-то собрал лучших за те же деньги, что и у других, но другие получили средних игроков. Вообще, тут надо отметить еще и немалые организационные усилия и поддержку администрации Красноярского края в лице А.В. Усса.

Источник фото: Пресс-служба ФРР

- Без помощи властей не обойтись в таких вопросах?

- Я скажу так: примерно половина клубов без помощи властей развивается, там частные спонсоры, примерно половина имеет комбинированные варианты. «Енисей» тоже имеет комбинированный вариант, у них есть деньги и бюджетные, и частные, от спонсоров, которые их финансируют. Еще год-два года назад успех «Енисея» не был однозначным. В последние годы у нас каждый мог обыграть каждого. «Енисей» не только выигрывал, но и проигрывал, правда это было редко, но тем не менее. Поэтому сейчас то, что «Енисей» снова оторвался на такую, казалось бы, недосягаемую величину - это впечатление обманчивое, потому что работает экономика. Моя задача и задача коллег из федерации - сделать так, чтобы бюджеты клубов были примерно сопоставимы. Вот если раньше бюджет «Енисея» превышал бюджеты других клубов, то сегодня у них не самый большой бюджет.

- За счет чего выровнялись бюджеты?

- Я видел свою задачу, чтобы федерация находила спонсоров клубам. Казалось бы, федерация может сказать: «Клубы - это самостоятельная юридические лица, мы этим заниматься не будем. Мы будем заниматься только детским спортом и т.д.» К моменту, когда я сюда пришел, клубы находились в очень тяжелом финансовом положении. Если мне нужно было этим самому лично заниматься, пытаясь использовать федеральные ресурсы, помощь правительства, президентской администрации, использовать административный ресурс, то я понимал, что его нужно использовать так, чтобы более слабые клубы получили большие финансовые возможности. Нужно ведь, управляя ситуацией, балансировать вокруг некой средней величины. И если в бюджетах клубы будут примерно равны, то дальше уже начинается эффективность.

Источник фото: Пресс-служба ФРР

И вот А.Ю. Первухин может со своей спортивной школой и своей тренерской гениальностью выбрать лучших игроков и победить всех с огромным разрывом. А другой клуб не может, поэтому он даже не третий. Кроме того мы в кризисной ситуации ввели лимиты заработных плат, с некоторыми исключениями и оговорками, чтобы не потерять качество чемпионата. То есть антикризисные меры мы приняли в полный рост. Может, даже единственные в таком жестком варианте мы поступили. Но в это время начался разогрев заработных плат, и повторить траекторию футбола нам очень не хотелось, тем более, что регби - второй по популярности вид спорта в мире и лучшие регбисты в мире получают примерно так, как лучшие футболисты. И соотношение в российском спорте такого, что сегодня регби дешевле футбола в 13 раз. Это позволяет нам относительно со скромными деньгами добиваться совершенно других, чем в футболе результатов. Мы были на олимпиаде - заняли 8 место, мы каждый год привозили по 5 золотых медалей чемпионов Европы в регби-7, в пляжном, в снежном регби. Вообще регби является самым успешным командным видом спорта для России в Европе.

- В международных инстанциях удаётся сейчас оспаривать отстранения? Или, по большому счету, ясно, что вопрос на долгое время имеет политические знаменатели, а не спортивные?

- Юридически я думаю, что мы сейчас прошли этот путь, как другие и федерации. Мы получили юридические решения от мирового регби и от европейского регби. Мы понимаем, что он нес политический характер, но сейчас этой перспективы нет. Дальнейшее юридическое оспаривание? Мы просто ничего не выиграем. Должен сказать, что отношение все-таки такое, что они стараются не терять с нами контакт. Мы находимся с ними в переписке и некоторых обсуждениях, по второстепенным вопросам. То есть они поддерживают горение для того, чтобы можно было нас вернуть, когда сложится подходящая ситуация. Мы не видим, чтобы нас дискриминировали вот таким образом. Да, отстранив от международной повестки дня, но диалог они с нами поддерживая и считая это важным.

Источник фото: Пресс-служба ФРР

- Ну, пока мы вне международных соревнований, нет ли идей, как в некоторых других видах спорта, увеличить количество титульных соревнований?

- У нас есть главное стратегическое направление. И мне вот в свои 60 лет было бы неинтересно сделать какой-то разовый проект, где-то кто-то сверкнёт, а потом это провалится. Иными словами? мы занимаемся много детскими соревнованиями и детским спортом, студенческим спортом. Например, в прошлом году и этом году мы в разы увеличили количество детских и юношеских соревнований. Остранение от международной повестки дня заставило нас концентрироваться на ближнем резерве, иными словами - мужские и женские команды, студенческие команды.

Увеличили в разы количество соревнований, воспользовались тем, что ковидные ограничения были отменены и до этого частично ослаблены, так как до этого не отпускали детей в условиях ковида. Относительно доковидной истории мы в разы увеличили количество команд, количество соревнований. Мы стали проводить региональные соревнования, отборочные туры по всем номинациям регби, и это я считаю главным успехом федерации. В то время, как многие виды спорта сокращались в этот период, мы готовим наше будущее, через создание и укрепление нашего фундамента. Фундамент укрепляем в двух направлениях: во-первых, это детско-юношеская база и во-вторых, мы прорвались на телевидение, благодаря чему популярность регби очень сильно растет. Много событий происходит в информационном мире вокруг регби и как бы там ни происходило, пусть на нас не сердятся наши настоящие друзья в футболе, хоккее, но регби - второй по популярности вид спорта в мире. Кроме того, регби ментально очень подходит для нашего народа.



Источник фото: Пресс-служба ФРР

- Дети сегодня охотно идут в регби? Сериалы и фильмы оказывают определенное влияние, сегодня есть проблемы с тем, что дети не знают, что это такое?

- Спрос большой, растет стремительно. Регбисты - очень преданные своему виду спорта люди, своих детей они отправляют в регби, у нас целые династии. А вообще, это просто люди, которые хотели бы увидеть в своих детях такое качество, как порядочность. Подлость на поле наказывается немедленно. Если ты по ошибке сделал какую-то вещь, которая считается непорядочной, то ты должен извиниться и никогда это не делать, либо ты в регби не останешься.

Я могу сравнивать два вида спорта: регби и футбол. Я уважаю эти виды спорта, но на мой взгляд, конечно, нужно лучше воспитывать игроков. В регби сама игра воспитывает, тут это контакт, это жесткость. Если ты хорошо готов, то ты можешь нанести такую травму, сделав из коллеги инвалида. Так что если ты сделал подлость, тебе сделают так же, даже в два раза хуже. Сильный должен помогать слабому, а не унижать.

- Почему активизировали направление с тег-регби?

- Потому что за этим будущее для детей. Играть в контактное регби опасно, этого будут бояться родители, так как можно получить серьезные травмы. Это несет определенные опасности, для этого и было придумано тег регби.