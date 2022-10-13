«Русские Медведи» устроят шоу на Волгоград Арене

Соперником нашей команды станет сборная легионеров PARI Чемпионата России под традиционным названием «Барбарианс», в которую войдут лучшие игроки из Южной Африки, Грузии, Тонга и других стран.

Российское регби в этом году празднует свой 130-летний юбилей и матч в Волгограде станет одним из ключевых звеньев в цепочке праздничных мероприятий.

Источник фото: пресс-служба ФРР

«Волгоград – это не только великий русский город со славной историей, но и один из самых быстроразвивающихся регбийных регионов страны. Для нас большая часть быть приглашёнными Андреем Ивановичем Бочаровым на прекрасный современный стадион, чтобы продемонстрировать истовым поклонникам спорта, какими, несомненно, является большинство горожан прекрасную игру под названием регби. Это будет не просто праздник спорта, это будет грандиозное событие со множеством различных активностей для детей и взрослых. Регби – это традиционно семейный спорт, с максимально благодушной атмосферой на трибунах и битвой настоящих мужчин на поле. Приглашаю всех на стадион 29 октября, обещаю – вы не пожалеете», - отметил президент Федерации регби России Игорь Юрьевич Артемьев.

Стоит напомнить, что 15 сентября 2013 года в Москве на стадионе «Слава» состоялся подобный матч всех звёзд тогда еще Профессиональной регбийной лиги. В этой встрече сыграли команды «Русские Медведи», составленная из представителей сборной России по регби, и «Russian Barbarians», основу которой составили иностранные регбисты, выступавшие в российских клубах. Победу со счетом 16:10 одержали «Русские Медведи» во главе с Николаем Нерушем и нынешним наставником «Красного Яра» Игорем Николайчуком. Наставник «Енисея-СТМ» Александр Первухин тогда руководил «Russian Barbarians», а Александр Янюшкин, который вошел в тренерский штаб сборной России на ближайший матч вместе с главным тренером «тяжелой машины», выступал за «медведей» на позиции 9-го номера.

29 октября, 14:00, «Волгоград Арена» (Россия, Волгоград)