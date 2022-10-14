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Алексей Михальцов: «Надеюсь, что на финале PARI Кубка России будет много болельщиков»

Защитник регбийного «Енисея-СТМ», один из лидеров команды, пятикратный обладатель Кубка России, в интервью «Советскому Спорту» рассказал о предстоящем финале PARI Кубка России с «ВВА-Подмосковьем», настрое команды и важности таких матчей.
Алексей Михальцов: «Надеюсь, что на финале PARI Кубка России будет много болельщиков»
14 октября 2022 16:46
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба ФРР

– Вы – пятикратный обладатель PARI Кубка России. Все ли финалы остаются в памяти, и какой получился самым ярким?

– Самый яркий и самый необычный был два года назад, когда мы играли с «Красным Яром». Была пандемия, к игре готовились от силы человек десять, а остальные болели, причем серьезно. Мы же сидели на карантине по домам. В итоге за три дня до финала начали тренироваться, после чего полетели в Москву. То ли мы на желании этот матч вытащили, или еще как-то, но эта победа стала самой запоминающейся!

– Для «Енисея» – это уже третий финал PARI Кубка России подряд на «ВТБ-Арене». В чем отличие игр на таких стадионах?

– Во-первых, это поле. Огромное спасибо организаторам, наверное, это одно из самых крутых мест, где мы можем сыграть. Мы уже в третий раз там сыграем, а это очень значимо. Плюс телевидение еще лучше будет освещать матч. В Москве все интересуются, можно ли приобрести билеты на игру, а у нас в Красноярске на домашних матчах постоянно разыгрываются билеты на финал. Поэтому я надеюсь, что придет много болельщиков!

Источник фото: Пресс-служба ФРР

– Какие воспоминания остались от прошлого финала PARI Кубка России с «ВВА-Подмосковьем»?

– Мы проигрывали со счетом 0:17, но даже доли сомнения не было, что мы не возьмем трофей. Было понимание, что мы на сумасшедшем ходу и хорошо готовы, но из-за своих ошибок «летим» с большим счетом. Однако затем случился переломный момент, мы дожали и добились победы.

– В этом году у «тяжелой машины», такое ощущение, не все так легко как в прошлом? Есть поражение от «Локомотива», очень тяжелые победы над «Стрелой» и «Локомотивом». В чем видите причину?

– Наверняка, причины есть. Но, как многие говорят, «Енисей-СТМ» проигрывает столько, сколько может позволить. С тем же «Локомотивом» недавно мы вели в счете 19:0, а затем произошел у нас в головах какой-то щелчок. Мы решили, что победа в кармане и можно расслабиться. Но в таких матчах, когда к тебе приезжает лидер турнирной таблицы, останавливаться вообще нельзя. В итоге едва не упустили победу. То же самое и со «Стрелой». Ведем в счете, раз-два, ошибки, и соперник уже догнал.

– Может ли быть какой-то недонастрой в финале PARI Кубка России в этом году, учитывая, что «ВВА» в этом сезоне не в таком порядке?

– «ВВА» нельзя недооценивать, вы же видели, что происходило в Пензе два тура назад? То ли повезло «Локомотиву», то ли «военлеты» допустили глупые ошибки, но, в любом случае, монинцы обязаны были брать этот матч. Они могут очень хорошо настроиться на финал и показать свою лучшую игру. У нас же будет одна задача – победить в финале и завоевать трофей, а также показать красивую игру на такой арене.

Источник фото: Пресс-служба ФРР

– В чем может быть преимущество соперника на ваш взгляд?

– Самая большая проблема для «Енисея-СТМ» – Лейтон Экстин. Очень хороший и непредсказуемый регбист. Нам ни в коем случае нельзя оставлять бреши в обороне, потому что он способен ими воспользоваться. Также «ВВА» хорошо комбинирует. Есть и опытные ветераны, наши друзья – Сергей Тришин, Михаил Бабаев.

– PARI Финал Кубка России – главный матч в этом году для вас?

– Один из главных матчей для нас был с «Локомотивом» неделю назад, когда приезжал лидер турнирной таблицы. Но и для нас еще чемпионат не окончен. В первую очередь, нужно хорошо сыграть в воскресенье дома со «Славой», чтобы остаться на вершине турнирной таблицы. Поэтому к Монино мы еще целенаправленно не начинали готовиться.

PARI Финал Кубка России по регби пройдет 22 октября на стадионе «ВТБ-Арена» и начнется в 14:00

источник: «Советский спорт»
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