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Кубок России по регби отправится в Красноярск

«Енисей-СТМ» победил подмосковный ВВА в финале Кубка России по регби и стал девятикратным обладателем трофея.
Кубок России по регби отправится в Красноярск
24 октября 2022 10:43
автор: Александр Евграфов
автор фото: Сергей Демченко

Встречи красноярского «Енисея-СТМ» и монинскогоВВА всегда привлекают внимание болельщиков и отличаются зрелищностью, поскольку оба клуба по праву входят в число лидеров российского регби. А уж если вспомнить, что в финалах Кубка России эти команды встречались восемь раз. При этом пять раз побеждала «тяжелая машина», как например, в 2021 году. И год спустя «военлеты» очень хотели взять реванш. Правда, у подмосковной команды после ухода лидеров возникли проблемы. Клуб идет в чемпионате России только четвертым, проигрывая тому же «Енисею» 21 очко. В этом году «военлеты» уже трижды уступили красноярцам. Но кубковые матчи всегда отличаются особой атмосферой, и настрой на них соответствующий.

Сергей Демченко

«ТЯЖЕЛАЯ МАШИНА» ЗАВЕЛАСЬ НЕ СРАЗУ

Начало матча выдалось напряженной. Команды словно присматривались друг к другу. Остро атаковать никто не решался, шла позиционная борьба. Первая попытка в матче случилась на 22-й минуте, когда Александр Будыченко прошел по левому краю. Судья Алексей Евсеев долго смотрел видеоповтор, что было раньше – касания мячом травы или аут игрока. Но в итоге попытку засчитал. А спустя еще семь минут Давит Месхи увеличил счет до 10:0 в пользу «Енисея».

Ответ «военлетов» не заставил себя ждать. Под занавес первого тайма сначала АрноутМалербе приземлил мяч по центру, а затем Ислам Абдулкадиров набрал два очка. 7:10 к перерыву – не так уж и результативно как ожидалось.

Сергей Демченко

НАИМЕНЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ВСТРЕЧА

Казалось, что команда из Монино смогла перехватить инициативу. Тем более, что после перерыва, получив право на штрафной, ВВА стараниями Абдукадирова его реализовала и сравняла счет. Однако на этом все и закончилось. Дальше «Енисей-СТМ» взял инициативу в свои руки. Константин Узунов и Франсуа Эстерхейзен записали успешные попытки на свой счет, доведя дело до победы «Енисея-СТМ» - 22:10, и принеся команде девятый кубок России.

Сергей Демченко

Стоит отметить, что эта встреча стала наименее результативной в споре этих команд. Но на то он и кубок, когда все решает один матч – или победа, или выбывание из борьбы.

источник: «Советский спорт»
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