Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алексей Бурдин: На бумаге легионеры выглядят сильнее сборной России по регби

Хукер «Стрелы», вызванный в состав «Барбарианс» на матч против сборной России по регби, в интервью «Советскому Спорту» рассказал о настрое сборной клубов PARI Чемпионата России на эту игру, фаворитах и африканских традициях.
Алексей Бурдин: На бумаге легионеры выглядят сильнее сборной России по регби
28 октября 2022 12:39
автор: Сергей Иванов
автор фото: Ильнар Тухбатов

– Это неповторимый опыт, где-то даже эксклюзивный опыт, и вообще больше исключение из правил. Скажу так, находиться здесь – как будто быть в другом мире. Южноафриканцы приехали сюда как на отдых, ребята все навеселе, общаются, тут прям так атмосферно, слушают целый день африканскую музыку. Дорвались друг до друга, можно сказать, обычно же, в разных клубах. Они очень дружные. Что касается тренировочного процесса, здесь все максимально четко, всё-таки с ДжейПи Нилом я работаю в «Стреле» уже полгода, знаю его требования и знаю, чего от него ожидать. Перед тренировкой как всегда все готово – каждый шаг расписан, план занятий готов. Мы его послушали и поняли, как будем играть против сборной России. Тренеру здесь все доверяют.

– Вас всего трое русских в команде легионеров, не смущает этот факт?

– Такое ощущение, что африканцам это даже нравится, и мы не чувствуем себя в чем-то ущемленным. Плюс еще же есть Михаил Ратиашвили, да и Вячеслав Красильник, русскоязычные парни, так что нас пятеро уже. Легионеры – молодцы, все занятия делают вместе, недавно звали нас в бассейн, естественно, под африканские песни.

Автор фото: Ильнар Тухбатов

– У вас есть цель победить сборную России, или важно получить, скажем, опыт и хорошее настроение?

– Это только внешне кажется, что мы приехали кайфануть. Как вышли на тренировку, я сразу понял, что здесь все серьезно, и парни настроены на победу. Проливной дождь, холодно, а команд носится, качество тренировки было запредельным. Может быть, всего два раза мяч уронили, и то из-за плохой погоды. Думаю, парни хотят победить. Плюс ДжейПи Нил сказал, что раз легионеры на своих позициях являются сильнее российских регбистов, то они должны доказать, что не зря здесь находятся.

– Сейчас в команде твой конкурент по позиции, хукер Франсуа Эстерхейзен – лучший бомбардир PARI Чемпионата России и PARI Кубка России, как считаешь, почему он проводит такой мощный сезон?

– Мне сразу обозначили, что он в основе, а я выйду на замену. Да, мы все смотрим на Франсуа в официальных матчах, разбираем его игру. 80% его попыток – командная работа, он находится там, где должен находиться, делает это на каких-то особых регбийных чувствах. Но есть заносы, которые он сам организовал, это прям красота. Ему действительно дано, поэтому все получается.

Автор фото: Ильнар Тухбатов

– Кто будет фаворитом в матче против сборной России?

– Общались со многими ребятами, кто крутится в сфере регби, многие отдают предпочтение команде легионеров. Я тоже думаю, что на бумаге мы выглядим сильнее. Мы более атакующая команда. Если посмотреть все матчи PARI чемпионата России, именно легионеры обостряли и приносили зачастую очки. Сейчас же они собрались все вместе, чтобы показать еще более интересную игру.

Матч между сборной клубов («Барбарианс») и сборной России по регби пройдет 29 октября в Волгограде на «Волгоград-Арене» и начнется в 14:00.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Алексей Бурдин: На бумаге легионеры выглядят сильнее сборной России по регби
Алексей Бурдин: На бумаге легионеры выглядят сильнее сборной России по регби
Хукер «Стрелы», вызванный в состав «Барбарианс» на матч против сборной России по регби, в интервью «Советскому Спорту» рассказал о настрое сборной клубов PARI Чемпионата России на эту игру, фаворитах и африканских традициях.
28.10.2022 12:39
Регби
автор: Сергей Иванов
Кубок России по регби отправится в Красноярск
Кубок России по регби отправится в Красноярск
«Енисей-СТМ» победил подмосковный ВВА в финале Кубка России по регби и стал девятикратным обладателем трофея.
24.10.2022 10:43
Регби
автор: Александр Евграфов
Алексей Михальцов: «Надеюсь, что на финале PARI Кубка России будет много болельщиков»
Алексей Михальцов: «Надеюсь, что на финале PARI Кубка России будет много болельщиков»
Защитник регбийного «Енисея-СТМ», один из лидеров команды, пятикратный обладатель Кубка России, в интервью «Советскому Спорту» рассказал о предстоящем финале PARI Кубка России с «ВВА-Подмосковьем», настрое команды и важности таких матчей.
14.10.2022 16:46
Регби
автор: Сергей Иванов
«Русские Медведи» устроят шоу на Волгоград Арене
«Русские Медведи» устроят шоу на Волгоград Арене
29 октября в Волгограде впервые состоится матч национальной сборной России по регби. Это будет заключительная игра «русских медведей» в 2022 году.
13.10.2022 12:58
Регби
автор: Сергей Иванов
Второй год подряд в финале PARI Кубка России по регби сыграют «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье»
Второй год подряд в финале PARI Кубка России по регби сыграют «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье»
Матч, который проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы, состоится 22 октября на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Начальный удар в 14.00. Это будет 29-й финал в истории турнира.
06.10.2022 21:35
Регби
автор: Сергей Иванов
Сборная Москвы – победитель турнира по регби-7, а в Татарстане лучше всех стреляют местные спортсмен
Сборная Москвы – победитель турнира по регби-7, а в Татарстане лучше всех стреляют местные спортсмен
20-21 августа в Москве на поле спортивного городка в «Лужниках» состоялся финальный турнира по регби-7 среди женщин I Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
26.08.2022 09:00
Регби
Игорь Артемьев: Международные федерации стараются не терять с нами контакт
Игорь Артемьев: Международные федерации стараются не терять с нами контакт
Регби активно развивается. Проводятся турниры, собирающие немалую аудиторию на трибунах. Появились телетрансляции и даже сериалы. С главой федерации регби России Игорем Артемьевым «Советский спорт» обсудил сегодняшнее положение дел в этом виде спорта.
26.07.2022 17:14
Регби
автор: Николай Яременко
Фильм «Начать сначала»
Фильм «Начать сначала»
Первый полнометражный российский фильм о регби.
15.07.2022 09:00
Регби
автор: Сергей Иванов
В Москве прошла жеребьевка Кубка России по регби
В Москве прошла жеребьевка Кубка России по регби
27 июня в галстучном зале стадиона «Слава» в рамках медиа-дня Федерации регби России состоялась жеребьевка Кубка России по регби, который начнется в августе с четвертьфинальной стадии.
27.06.2022 13:00
Регби
автор: Сергей Иванов
Тула станет серьезным регбийным городом. В регионе прошел настоящий праздник регби
Тула станет серьезным регбийным городом. В регионе прошел настоящий праздник регби
Пока футбольные болельщики льют слезы в связи с вылетом тульского «Арсенала» из РПЛ в ФНЛ, представители другого вида спорта предлагают не отчаиваться и обратить внимание на регби. Тем более здесь Тула собирается стать во многом законодателем мод.
22.05.2022 08:20
Регби
автор: Ярослав Николаев
Пересу — титул, Ферстаппену — самый быстрый круг! Расклады и ставки на Гран-при Мексики
28 - 30 октября на автодроме имени братьев Родригес в Мехико пройдет 20-й этап нынешнего сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Кириллу «сенаторы» не указ! Как Капризов зажег в канадской столице (видео)
Гол и результативная передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» одержать волевую выездную победу над «Оттавой» (4:2) в матче чемпионата НХЛ.
Черчесов вышел в плей-офф, у Головина остаются шансы, Роналду вернулся и забил! Главное о матчах Лиги Европы
Российская дуэль в Лиге Европы – единственная возможность посмотреть сегодня на наших представителей в еврокубках.
Расклады ЧМ-2022 в группе А: серия Ван Гала, гол Нобоа и мечта Катара
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе А: Катар, Эквадор, Сенегал и Нидерланды.
Дзюба стремительно дешевеет и может уйти в аренду. Как экс-звезда «Зенита» чахнет в Турции
Артем Дзюба месяц сидит в запасе турецкой команды «Адана Демирспор» - и его положение все хуже.
Какой Гран-при по фигурному катанию круче — российский или мировой? Разбор «дуэли» Москвы и Бостона
В минувшие выходные начались две одноименных серии турниров: международный Гран-при стартовал в Бостоне, а наши фигуристы, отсеченные санкциями от соревнований ISU, сделали то же самое в российской столице.
Касаткина — в финале года, Кудерметова — нет, Медведев и Рублев — почти. Новые приключения наших нейтралов
Теннисный сезон близок к финальной кульминации. Только что определились все участницы женского итогового супертурнира, где сыграет Дарья Касаткина. А у мужчин за места в такой же элитной восьмерке борются в эти дни Даниил Медведев с Андреем Рублевым.
Реанимация «Тампы» по-русски. Как Кучеров и Сергачев вытащили вице-чемпиона со дна НХЛ (видео)
Голы Никиты Кучерова и Михаила Сергачева помогли «Тампе» одержать волевую победу в гостях над «Анахаймом» (4:2) в матч чемпионата НХЛ.
«Бавария» — топ, Левандовски — на выход! В Лиге чемпионов определились очередные участники плей-офф
После пятого тура Лиги чемпионов в весеннюю стадию турнира попали «Интер», «Порту» и «Ливерпуль», а вот «Барселона», «Атлетико» и «Аякс» досрочно отвалились.
«Не мужик!» Как критикуют Даню Милохина за «разрыв» с Евгенией Медведевой
У двукратной чемпионки мира в одиночном катании Евгении Медведевой внезапно появился повод для расстройства.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика