Алексей Бурдин: На бумаге легионеры выглядят сильнее сборной России по регби

– Это неповторимый опыт, где-то даже эксклюзивный опыт, и вообще больше исключение из правил. Скажу так, находиться здесь – как будто быть в другом мире. Южноафриканцы приехали сюда как на отдых, ребята все навеселе, общаются, тут прям так атмосферно, слушают целый день африканскую музыку. Дорвались друг до друга, можно сказать, обычно же, в разных клубах. Они очень дружные. Что касается тренировочного процесса, здесь все максимально четко, всё-таки с ДжейПи Нилом я работаю в «Стреле» уже полгода, знаю его требования и знаю, чего от него ожидать. Перед тренировкой как всегда все готово – каждый шаг расписан, план занятий готов. Мы его послушали и поняли, как будем играть против сборной России. Тренеру здесь все доверяют.

– Вас всего трое русских в команде легионеров, не смущает этот факт?

– Такое ощущение, что африканцам это даже нравится, и мы не чувствуем себя в чем-то ущемленным. Плюс еще же есть Михаил Ратиашвили, да и Вячеслав Красильник, русскоязычные парни, так что нас пятеро уже. Легионеры – молодцы, все занятия делают вместе, недавно звали нас в бассейн, естественно, под африканские песни. Автор фото: Ильнар Тухбатов

– У вас есть цель победить сборную России, или важно получить, скажем, опыт и хорошее настроение?

– Это только внешне кажется, что мы приехали кайфануть. Как вышли на тренировку, я сразу понял, что здесь все серьезно, и парни настроены на победу. Проливной дождь, холодно, а команд носится, качество тренировки было запредельным. Может быть, всего два раза мяч уронили, и то из-за плохой погоды. Думаю, парни хотят победить. Плюс ДжейПи Нил сказал, что раз легионеры на своих позициях являются сильнее российских регбистов, то они должны доказать, что не зря здесь находятся.

– Сейчас в команде твой конкурент по позиции, хукер Франсуа Эстерхейзен – лучший бомбардир PARI Чемпионата России и PARI Кубка России, как считаешь, почему он проводит такой мощный сезон?

– Мне сразу обозначили, что он в основе, а я выйду на замену. Да, мы все смотрим на Франсуа в официальных матчах, разбираем его игру. 80% его попыток – командная работа, он находится там, где должен находиться, делает это на каких-то особых регбийных чувствах. Но есть заносы, которые он сам организовал, это прям красота. Ему действительно дано, поэтому все получается.

Автор фото: Ильнар Тухбатов

– Кто будет фаворитом в матче против сборной России?

– Общались со многими ребятами, кто крутится в сфере регби, многие отдают предпочтение команде легионеров. Я тоже думаю, что на бумаге мы выглядим сильнее. Мы более атакующая команда. Если посмотреть все матчи PARI чемпионата России, именно легионеры обостряли и приносили зачастую очки. Сейчас же они собрались все вместе, чтобы показать еще более интересную игру.

Матч между сборной клубов («Барбарианс») и сборной России по регби пройдет 29 октября в Волгограде на «Волгоград-Арене» и начнется в 14:00.