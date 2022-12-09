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Федерация регби России подписала соглашение с Федерацией гандбола России

В пятницу в офисе Федерации регби Москвы стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили президент Федерации регби России Игорь Артемьев и президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
Федерация регби России подписала соглашение с Федерацией гандбола России
09 декабря 2022 18:47
автор: Сергей Иванов
автор фото: Вячеслав Воробьев

– В мире спорта, если говорить, официальным языком, Федерация гандбола России – самый близкий наш партнер. Нам нужно еще много работать, чтобы достичь тех успехов, что и Федерация гандбола. Популярность футбола и хоккея понятна, эти два вида спорта всегда поддерживало государство. Мы рады за них, это та массовость, которая имела абсолютно фантастические результаты. Но большие деньги, которые есть в этих видах спорта, оборотной стороной повернулись. Будем стремиться вместе с гандболом к третьему месту среди игровых видов спорта, – отметил президент Федерации регби России Игорь Артемьев.

Автор фото: Вячеслав Воробьев

– Мне кажется, что федерации регби и гандбола – это не вторая лига. Это те виды спорта, которые ворвались в российскую спортивную действительность. У нас уже есть уникальные достижения. Я возглавляю федерацию 7,5 лет, мы сделали серьезный рывок вперед. Гордимся победами наших девушек в Рио-Де-Жанейро. Это всего третья победа в игровых видах спорта на Олимпиаде среди российских сборных. Мы много лет с Игорем Юрьевичем занимались спортом и прошли вместе не один международный матч. Весь наш коллектив болеет за регби. Что касается нашего взаимодействия, помимо того, что мы делимся методикой, программами подготовки тренеров и судейских кадров, мы делаем инфраструктурное решение в комплексе «Фили». Весь этот спортивный проект получит новое дыхание, и начнётся он с нового регбийного. В спортивном кластере района Фили появится новая гандбольная арена на 5000 мест, в которой можно будет играть в различные виды спорта, в том числе, и тэг-регби, – рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

источник: «Советский спорт»
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