Чудо на «Авангарде». Чемпион чуть не вылетел в трубу

Пензенский «Локомотив» сенсационно выиграл чемпионат России по регби. Победный штрафной забил брат главного тренера «железнодорожников» Александра Янюшкина – Сергей.

Сибирское золото смыло дождём

Трофей чемпионов России по регби впервые с 2011 года покидает Красноярск. Авторы сенсации — молодая команда из Пензы.

Ещё пять лет назад регби-15 – классическая разновидность игры с овальным мячом – находилось в Пензе в состоянии затяжной комы. Память о в меру зубастом РК «Пенза» (впоследствии получившим название «Империя») ещё не успела остыть в сердцах болельщиков с берегов Суры, но мечтать о том, что совсем скоро местный клуб не только вернётся в элиту, но и прервёт многолетнюю гегемонию двух красноярских клубов, мог только самый отчаянный любитель ненаучной фантастики.

РК "Локомотив-Пенза"

Взлёт пензенского «Локомотива», основанного на во многом выжженной земле начался стремительно. Уже в первом своём сезоне в Премьер-лиге железнодорожники в четвертьфинале дали бой столичной «Славе», добравшейся той осенью до бронзы.

А с переходом чемпионата страны на схему «осень-весна» «Локомотив» под руководством одного из лучших регбистов страны постсоветского периода Александра Янюшкина стремительно ворвался в число претендентов на золото. Тон в атакующих действиях пензенцев задавал брат главного тренера – Сергей Янюшкин.

Два года подряд «Локомотив» добирался до главного финала, но оба раза почти без шансов уступал мощному «Енисею-СТМ», не уступавшему никому чемпионский титул с 2016 года. И этим летом зашёл на третью попытку, ставшую золотой.

РК "Локомотив-Пенза"

Драма под дождём

Финал проходил в Красноярске на стадионе «Авангард» на поле победителя регулярки и гегемона российского регби. И к перерыву могло показаться, что сине-белое море, заполнившее трибуны, может смело отправляться за дежурным шампанским. Категоричные 17:0 в пользу «тяжёлой машины», как любовно называют «Енисей-СТМ» болельщики – лучшая тому иллюстрация.

Но Александр Янюшкин, как та курочка, решил клевать по зёрнышку – и для начала брат главного тренера Сергей размочил счёт со штрафного. После чего пензенцы смогли дважды прорваться в зачётку соперника – и вот уже на табло ничья. После чего на «Авангарде» случилась самая настоящая драма.

РК "Локомотив-Пенза"

Основное время матча уже истекло, когда Рамиль Гайсин отправился пробивать гипотетически золотой для «Енисея» штрафной из убойной позиции. С этой точки в любой другой ситуации Рамиль забил бы сто из ста, но в ответ на его удар предательски зазвенела штанга. 17:17 и команды ожидали две дополнительные десятиминутки.

Серии пенальти не будет

Регбийные эстеты после ничейного итога основных 80 минут наверняка предвкушали первую в плей-офф чемпионата России с 2008 года серию пенальти, в последний момент сорвавшуюся днём ранее в матче за третье место. Но ей не суждено было случиться и на этот раз. В первом экстра-тайме команды обменялись точными ударами с подставки – 20:20 и десять минут до непредсказуемой лотереи.

Развязка наступила менее, чем за две минуты до свистка Алексея Лебедева. «Локомотив» заработал штрафной почти с центра поля, но Сергей Янюшкин решил бить по воротам. И через мгновения трибуны на «Авангарде» замерли – мяч буквально переполз планку, а это означало, что на спасение у команды Александра Первухина остались считанные секунды.

РК "Локомотив-Пенза"

Но «Локомотив» завладел мячом, и после обязательного в таких случаях удара в аут на поле начался праздник, на котором игроки «Енисея-СТМ» были чужими. 23:20 – «Локомотив» первым после победы «ВВА-Подмосковья» в 2011 году увозит регбийное золото из Красноярска. А «Енисей-СТМ» после шести подряд чемпионств вынужден довольствоваться серебром.