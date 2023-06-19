Чудо на «Авангарде». Чемпион чуть не вылетел в трубу

Пензенский «Локомотив» сенсационно выиграл чемпионат России по регби. Победный штрафной забил брат главного тренера «железнодорожников» Александра Янюшкина – Сергей.
Сибирское золото смыло дождём
Трофей чемпионов России по регби впервые с 2011 года покидает Красноярск. Авторы сенсации — молодая команда из Пензы.
Ещё пять лет назад регби-15 – классическая разновидность игры с овальным мячом – находилось в Пензе в состоянии затяжной комы. Память о в меру зубастом РК «Пенза» (впоследствии получившим название «Империя») ещё не успела остыть в сердцах болельщиков с берегов Суры, но мечтать о том, что совсем скоро местный клуб не только вернётся в элиту, но и прервёт многолетнюю гегемонию двух красноярских клубов, мог только самый отчаянный любитель ненаучной фантастики.
Взлёт пензенского «Локомотива», основанного на во многом выжженной земле начался стремительно. Уже в первом своём сезоне в Премьер-лиге железнодорожники в четвертьфинале дали бой столичной «Славе», добравшейся той осенью до бронзы.
А с переходом чемпионата страны на схему «осень-весна» «Локомотив» под руководством одного из лучших регбистов страны постсоветского периода Александра Янюшкина стремительно ворвался в число претендентов на золото. Тон в атакующих действиях пензенцев задавал брат главного тренера – Сергей Янюшкин.
Два года подряд «Локомотив» добирался до главного финала, но оба раза почти без шансов уступал мощному «Енисею-СТМ», не уступавшему никому чемпионский титул с 2016 года. И этим летом зашёл на третью попытку, ставшую золотой.
Драма под дождём
Финал проходил в Красноярске на стадионе «Авангард» на поле победителя регулярки и гегемона российского регби. И к перерыву могло показаться, что сине-белое море, заполнившее трибуны, может смело отправляться за дежурным шампанским. Категоричные 17:0 в пользу «тяжёлой машины», как любовно называют «Енисей-СТМ» болельщики – лучшая тому иллюстрация.
Но Александр Янюшкин, как та курочка, решил клевать по зёрнышку – и для начала брат главного тренера Сергей размочил счёт со штрафного. После чего пензенцы смогли дважды прорваться в зачётку соперника – и вот уже на табло ничья. После чего на «Авангарде» случилась самая настоящая драма.
Основное время матча уже истекло, когда Рамиль Гайсин отправился пробивать гипотетически золотой для «Енисея» штрафной из убойной позиции. С этой точки в любой другой ситуации Рамиль забил бы сто из ста, но в ответ на его удар предательски зазвенела штанга. 17:17 и команды ожидали две дополнительные десятиминутки.
Серии пенальти не будет
Регбийные эстеты после ничейного итога основных 80 минут наверняка предвкушали первую в плей-офф чемпионата России с 2008 года серию пенальти, в последний момент сорвавшуюся днём ранее в матче за третье место. Но ей не суждено было случиться и на этот раз. В первом экстра-тайме команды обменялись точными ударами с подставки – 20:20 и десять минут до непредсказуемой лотереи.
Развязка наступила менее, чем за две минуты до свистка Алексея Лебедева. «Локомотив» заработал штрафной почти с центра поля, но Сергей Янюшкин решил бить по воротам. И через мгновения трибуны на «Авангарде» замерли – мяч буквально переполз планку, а это означало, что на спасение у команды Александра Первухина остались считанные секунды.
Но «Локомотив» завладел мячом, и после обязательного в таких случаях удара в аут на поле начался праздник, на котором игроки «Енисея-СТМ» были чужими. 23:20 – «Локомотив» первым после победы «ВВА-Подмосковья» в 2011 году увозит регбийное золото из Красноярска. А «Енисей-СТМ» после шести подряд чемпионств вынужден довольствоваться серебром.