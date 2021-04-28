«Здесь вам не футбол!». Кто и как играет в регби в России?

- Что Вас сподвигло приехать тренировать в Россию? - Ваша страна всегда была тем местом, которое я хотел посетить, мне была интересна специфика российского спорта. До этого момента я работал в Испании. И когда представитель клуба «Динамо» позвонил мне и предложил у вас тренировать, я был рад принять этот вызов. Стоит ли говорить, что это важная часть моего обучения как тренера и серьезная составляющая профессионального портфолио?

- В Москве Вы 15 месяцев и в полной мере русский сплин от резких смен сезонов, недостатка солнца и постоянных дождей на себе не прочувствовали? - Поверьте, я всегда нахожусь в прекрасном настроении!

- Сначала вопрос, конечно, к главному тренеру. Лоди, как Вам в России? Есть ли нарекания в плане погоды? - Я приехал из Южной Африки, и у нас не бывает снега. Так что мне понравилось, было здорово увидеть настоящий снег. Но и летом мне тоже было хорошо.

- Наверное, часто приходится слышать, что новозеландское регби или южноафриканское - это понятно и интересно. А вот что такое российское регби – большой вопрос?

- Скажу честно, когда это случается, бывает неприятно. Особенно сейчас, после того, как Россия в 2019 году представила регби на Кубке Мира и, больше того, собирается принять Кубок мира у себя в ближайшие годы. Так что наша главная задача сейчас - работать во всех направлениях, чтобы исправить положение дел в российском регби. Нужно больше медийности для клубного российского регби, в том числе и для национальной сборной.

Максим Шевцов: - Я вам так скажу, на счет Новой Зеландии и Южной Африки – я никогда не слышал, чтобы в этих странах был какой-то суперфутбол или суперхоккей. Там только регби. Это их главный вид спорта. Потому он так развит. У них регби преподают даже в школах – вместо уроков физкультуры! В России же регби, понятное дело, точно не на первом месте. У нас больше развит хоккей, футбол. Да, потихоньку ситуация меняется. После Кубка мира российское регби начали показывать по телевизору, например, по «Матч-ТВ». Уходим в развитие, и это не может не радовать. Надеемся, что в ближайшие 5-7 лет регби станет здесь достаточно популярным.

- А Кубок мира мы в каком году планируем принять?

Вадим Анисимов: - Подавали заявку на 2027 и 2031 год, но из-за ситуации с допингом в российском спорте и всеми этими скандалами, пока она не прошла.

Александр Зорин: - До 2011 года, когда Россия впервые за 20-30 лет попала на Кубок мира, у меня случались даже такие диалоги. Меня спрашивали: чем занимаешься? - Я отвечал: регби. - И у меня сразу уточняли – это танцы такие?

И только после Кубка мира 2019, регби в России стало развиваться семимильными шагами. И если говорить про сегодняшний день, про развитие, я думаю, что уже через три года регби здесь выйдет на новый серьезный виток развития.

ДОБРЯЧКИ, А НЕ ЗЛЫЕ ДЯДЬКИ С БОРОДОЙ

- Немного об истории регбийного клуба «Динамо», когда будете юбилей отмечать?

Вадим Анисимов: - Клуб появился в 1936 году. Значит, в 2036 году и отметим. Регбийная команда «Динамо» существовала до 1973 года, потом была расформирована, а в 2004 году восстановлена. Сейчас клуб играет в Высшей лиге, а в следующем году, надеемся, что команда уже будет играть в Премьер-лиге.

- Если говорить о пиаре команды: сегодня многие футбольные клубы облюбовали Тик Ток. Вы современные тенденции не игнорируете?

Вадим Анисимов: - У нас есть Тик Ток. История действительно рабочая. Правда, мы не предупреждаем ребят о съемке, чтобы поестественнее получалось.

Александр Зорин: - Нам нравится делать видео для наших фанатов. Чтобы люди понимали, что регбисты – это не злые, закрытые ребята, а вполне себе добрячки. Конечно, мы так откровенно, как футболисты, не играем на камеру, а показываем себя такими, какие есть на самом деле.

Максим Шевцов: - Это даже как шанс показать себя с какой-то неожиданной стороны. А то у многих какой образ регбиста? Большой злой дядька с бородой, а на видео в Тик Токе мы можем вас, например, даже танцами порадовать.

ПОЛНЫЕ СТАДИОНЫ. ИГРА ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ

- У нас сегодня даже на футбол не всегда ходят, а у регби как обстоят дела с посещаемостью?

Александр Зорин: - В целом, у нас нет с этим проблем. Только пандемия, конечно, внесла свои коррективы. В основном на наши игры приходят родственники, друзья, те, кто когда-то занимался регби. Кстати, благодаря участию в Кубке мира в последние два года стали приходить просто зрители, которым действительно интересен этот вид спорта. Я недавно переехал жить в Зеленоград, и ко мне даже на улице подходят незнакомые люди и спрашивают: когда следующая игра?

Максим Шевцов: - Регбийные стадионы не такие большие, как футбольные. На регби вы скорее увидите полностью заполненный стадион, чем на футболе. Ну, если речь не идет, конечно, о футбольном дерби.

Вадим Анисимов: - Кроме того, мы работаем с болельщиками, стараемся их привлекать. Даже перетягиваем из других видов спорта большой семьи «Динамо». Из футбола, например. Есть у нас команда, которая состоит из фанатов московского «Динамо» - регбийный клуб «Столица». И недавно мы сняли ролик и запустили следующую историю, о которой забывают в других видах спорта, главная тема которой - «Я играю для тебя». Команда откровенно признается: я играю для тебя, приходи не за деньги, а просто за тем, чтобы мы сыграли именно для тебя.

ЛЮБАЯ КОМПЛЕКЦИЯ И МИНИМУМ ВЛОЖЕНИЙ

- Как у нас обстоят дела с детско-юношеским регби?

Александр Зорин: - У нас в «Динамо» давно работает детская академия.

Лоди: - Я посещаю большое количество тренировочных сессий наших академий и стараюсь помогать тренерам. Я вообще был удивлен, насколько атлетичные у нас дети тренируются в «Динамо». Они как губка пытаются впитать все, что ты им говоришь. И я ими очень горд.

- Есть ли какой-то специальный признак, по которому отбирают детей в академию регби?

Александр Зорин: - Такого признака нет. Когда ребенок еще маленький, его в любом случае возьмут. Главное, чтобы ему было интересно. Плюс нашего спорта еще и в том, что вложений надо по минимуму. Основная трата родителей - покупка хороших бутс.

Максим Шевцов: - Важно понимать, что в регби существует несколько позиций и есть необходимость в разных игроках. Например, если ты большой и крупный, ты можешь играть в первой линии. Если ты высокий, во второй. Если ты маленький и быстрый, ты можешь играть, например, на краю. Есть пространство для вариантов.

Александр Зорин: - Перед тобой может стоять двухметровый дядька под 150 килограммов, а ты будешь метр пятьдесят и сильно меньше по весу, но без проблем его уберешь на скорости. Так что по поводу комплекции регбиста – это не больше, чем стереотип.

ЗДОРОВО УВИДЕТЬ УЛЬТРАС

- Футбол любите? Следите за кем-то?

Александр Зорин: - Раньше я следил за нашими командами, но с недавних пор мне перестал нравиться российский чемпионат. Я перестал видеть какой-то азарт в наших игроках. Теперь смотрю только английскую премьер-лигу и Лигу чемпионов.

Лоди: - У меня была отличная возможность сходить на московское дерби «Спартак» – «Динамо» и попасть на фанатскую трибуну. Это было круто, поскольку я-то вообще не большой фанат футбола. Но я поддерживаю все движения, связанные с «Динамо». Было здорово прочувствовать «динамовский» дух и энергетику и увидеть «динамовских» ультрас. Как они существуют, как они взаимодействуют в качестве семьи, как поддерживают свой родной клуб, даже если он проигрывает. Я, правда, немного нервничал по поводу возможной драки с фанатами «Спартака».

- Вам-то с вашими габаритами, зачем было нервничать по этому поводу?

Лоди: - На регбийном поле я, конечно, большой, но в реальной жизни, пожалуй, лучше без драки.

Вадим Анисимов: - Еще наши игроки ходили, поддерживали хоккейную молодежку – были на играх полуфинала и финала.

ОДИН ДРУГОГО ТОЛКАЕТ В СТЕКЛО – КАК ЭТО ЗДОРОВО!

- Если сравнивать по энергетике, вам ближе футбол или хоккей? Что вас больше цепляет?

Максим Шевцов: - Хоккей, конечно.

Лоди: - Хоккей, безусловно. Энергетика, движения, концентрация игроков на маленькой шайбе - все это, конечно, феноменально. И мне нравятся физические контакты в хоккее. Особенно, когда один парень толкает другого в стекло. Здорово за этим наблюдать.

- Кстати, по поводу физических контактов. Когда смотрите, скажем, матчи Лиги чемпионов и наблюдаете, как некоторые футболисты катаются по полю после не самого серьезного столкновения, Ваши мысли в этот момент как регбиста?

Александр Зорин: - Понятно, что надо играть на команду, на победу, но я такие методы не приемлю. Есть моменты, когда, скажем, в колено тебе попадают на скорости и это реально больно. Но, чаще это игровые ситуации, когда всем понятно, что футболист играет, до него чуть дотронулись, а он может через все поле прокатиться, а потом еще и в обратную сторону. Я считаю, что красоты это футболу не добавляет. К тому же это неуважительно по отношению к людям, которые смотрят матч. Это уже не про спорт. Иди тогда лучше в фильмах снимайся.

- То есть у регбистов такого в принципе не случается?

Маким Шевцов: - Когда я вижу подобные моменты в футболе я, естественно, сразу сопоставляю с нашими матчами. У нас поле случаются очень жесткие столкновения, но люди встают и продолжают играть.

Вадим Анисимов: - Даже если не встают, то тоже играют...

Александр Зорин: - У нас много было случаев, когда игроки продолжали игру с переломанными руками или ногами.

- И тут напрашивается вопрос: насколько травматичен ваш вид спорта?

Александр Зорин: - Не больше и не меньше, чем любой другой. Мы же готовимся к этому и любой наш игрок, выходя на поле, знает, что может случиться.

- Восстанавливаются регбисты так же долго, как футболисты?

Александр Зорин: - В футболе долго восстанавливаться позволяют финансы. У нас в российском регби отличная медицина. Но мы не можем позволить себе уехать в Америку или Германию полечиться.

- То есть чем меньше у игрока денег, тем быстрее восстановление проходит?

Александр Зорин: - Так и есть. Если денег нет, то ты не можешь растянуть восстановление на два-три года.

Вадим Анисимов: - Мы не можем, скажем, как Паша Погребняк очень долго восстанавливаться, а потом поехать со своим братом в Турин, чтобы просто потусить на стадионе. Так же мы в регби не можем позволить себе купить игрока, который забьет один гол и только с пенальти и получит за это два миллиона евро.

- У нас в регби по-прежнему много легионеров?

Лоди: - Клубы вкладывают деньги в легионеров для того, чтобы поднять уровень регби в России. И об этом я говорю с уважением. Когда тренируешься с игроками из первого регбийного эшелона, это совсем другой уровень тренировки.

- В регби тоже есть лимит на легионеров?

Маким Шевцов: - Есть, конечно. В Премьер-лиге может быть только 8. Пятеро игроков на поле и трое на замене. А в Высшей лиге лимит на трех игроков. То есть, два на поле, один на замене.

КАКИЕ ДЕНЬГИ НУЖНЫ И НУЖНЫ ЛИ?

- Капитан нашей сборной по регби Василий Артемьев в одном из интервью сказал, что в российское регби не стоит вливать много денег, потому как это точно затормозит его развитие. Вы согласны с такой точкой зрения?

Александр Зорин: - Тут ситуация интересная, конечно, складывается. Вливать-то, конечно, много денег можно, но на кого и как будут работать эти финансовые мощности? Скорее, надо больше финансировать детско-юношеское регби, строить базы и стадионы, обучать тренеров. А не повышать зарплаты игрокам. Мне кажется, если сразу дать зарплаты нашим игрокам по 500 тысяч в неделю, то прогресса никакого не будет точно. Игрок просто, как в нашем футболе, сядет и будет курить бамбук. А зачем напрягаться, если и так деньги платят большие?

Лоди: - Я полностью не читал интервью Василия, но я хочу сказать, что карьера регбиста очень короткая. Это контактный спорт, и в любой день в одну секунду она может закончиться. Я не вижу большой проблемы, чтобы платить большие зарплаты в нашем виде спорта. Но, в первую очередь, конечно, деньги нужно вкладывать в детей и тренеров. И очень важно, чтобы с деньгами обращались правильно. Потому что мы с вами уже знаем, что когда где-то очень много денег, то происходит много тайных вещей за закрытыми дверьми.

- Большие деньги и прозрачность – это, конечно, для России нонсенс…

Лоди: - Я считаю, что регбистам надо платить в соответствии с тем вкладом, который они делают в игру. В конце концов, регби – это игра джентльменов, и она сама по себе делает большой вклад в развитие человека и общества. Это те ценности, которым регби учит тебя. Если ты хороший регбист – ты хороший друг, хороший отец, ты в целом хороший человек.

ИГРА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ, В КОТОРУЮ ИГРАЮТ ХУЛИГАНЫ

- Почему регби – это игра джентльменов?

Лоди: - Это игра джентльменов, в которую играют хулиганы. Ты должен быть джентльменом, чтобы играть в регби, но в какие-то моменты игры становиться абсолютно сумасшедшим и с холодной головой.

- Много ли сейчас иностранных тренеров в России?

Вадим Анисимов: - Сборную России тренирует валлиец Лин Джонс. Главный тренер «Динамо» - сегодня с нами, Лоди ван Стаден из ЮАР. В казанской «Стреле» -Джейкобус Полус Нил, в «Славе» - тоже тренер-иностранец. Вообще, сейчас почти в каждой команде везде есть иностранные тренеры, либо по физподготовке, либо по схватке, либо по вееру.

- Когда к нам в редакцию приходят тренеры, мы обязательно задаем им такой вопрос: главное Ваше качество как тренера – Вы какой: добрый, злой, дотошный?

Лоди: - Это действительно хороший вопрос. Как я считаю, тренер должен в первую очередь хорошо коммуницировать с своими игроками, иметь хорошие взаимоотношения с командой. Ты должен делать их сильными, потому что игроки – это твоя основа. Я должен обязательно знать, если кто-то из моих ребят расстроен и почему, и как я ему могу помочь. Тренер – это тот человек, который должен знать все и должен быть ответственным за все. Теряю ли я голову иногда на регбийном поле? Да, такое случается. Иногда я очень злюсь.

- Нецензурным русским словам, чтобы проще было на поле злиться, вас уже научили?

Лоди: - Не знаю ни одного слова. Вернее, не хочу знать.

МЕДЛЕННОЕ РУССКОЕ РЕГБИ?

- Возвращаясь к высказываниям капитана нашей сборной по регби Василия Артемьева. Он считает, что российское регби пора делать атакующим. А разве раньше было не так?Максим Шевцов: - Если говорить опять же о Южной Африке или Новой Зеландии, то там, понятно, совсем другие скорости. В России действительно регби более медленное. Но мы постепенно выходим на новый скоростной уровень.

- Почему у нас более медленное регби?

Максим Шевцов: - Приведу пример из моего детского опыта. Тренер перед игрой давал такую установку: бери мяч, никому не отдавай и просто иди вперед. А в странах, где регби – это спорт номер один, их с детства учат по-другому: отдавай пас, обыгрывай и прочее.

Александр Зорин: - Соглашусь. У нас медленное регби, потому что большинство игроков замкнуты в себе. Они боятся допустить ошибку. В Новой Зеландии, в Австралии регбисты открываются в игре. А мы пытаемся играть больше на результат. Но за счет того, что к нам сейчас приезжают легионеры, скорости в российском регби, безусловно, увеличиваются.

Вадим Анисимов: - Нужно и с другой стороны посмотреть. Наши регбисты очень редко приходят в этот спорт с 6 лет. Особенно, нынешнее поколение. Все они в большинстве своем приходили позже, чем это необходимо в регбийных странах. И, научить здорового мужика силовой борьбе, делать захваты, играть в схватке – это гораздо проще, чем научить его быстро бегать и думать. Поэтому даже иностранные тренеры отмечают, что линия нападения сборной России – сильная. Поэтому в Европе сегодня играют, например, Валера Морозов, Андрей Остриков – они игроки схватки. Но там не играют российские защитники. И это также немаловажная причина нашего медленного регби. Поэтому нам сейчас важно растить защитников с самых ранних лет.

Александр Зорин: - Большинство спортсменов в зарубежном регби уже в 16 лет играют за сборные. У них 70 процентов сборной – это игроки до 25 лет. А у нас регбист чаще всего выходит на профессиональный уровень к 26-28 годам, когда, скажем, где-нибудь в ЮАР он может уже в 31 год закончить профессиональную карьеру.

- Почему тогда у нас не привлекают игроков как можно раньше?

Александр Зорин: - Не доверяют.

Максим Шевцов: - Возьмем ту же Францию. У них есть первый дивизион, второй дивизион, и у этих дивизионов есть молодежные команды. А у нас молодежные команды появились только в прошлом году. До этого было так: если ты молод – тебе просто не давали играть и негде было практиковаться. Получалось, что у игрока в 16-17 лет была всего пара-тройка соревнований за год! Прежде всего это кубок России, в котором ты играешь всего пять игр, и это очень мало. Теперь я надеюсь ситуация изменится в лучшую сторону.

РЕГБИ ЧЕСТНЕЕ ФУТБОЛА

- Российский футбол сегодня ни дня не может прожить без скандалов в судействе. А как в регби обстоят дела с судьями?

Александр Зорин: - В регби нет проблем с судейством, потому что в игре - одни джентльмены. И мы никогда не будем спорить с судьей на поле, как это происходит в футболе. Если судья принял определенное решение, значит, для этого были веские причины. Все комментарии по теме только по завершению матча. Для этого в регби уже давно есть аналог ВАР, система видео-повторов Теймо.

Вадим Анисимов: - Более того, когда останавливается игра для принятия решения, ты слышишь все переговоры судей. И довольно часто их комментарии транслируются на весь стадион. Помимо всего прочего на судье есть камера, которая регистрирует все его передвижения. Так что в плане честности и прозрачности судейских решений, регби опережает футбол на много шагов вперед.

- Уверена, что, российский футбол такой открытости не перенесет, особенно если транслировать переговоры судей на весь стадион…

Максим Шевцов: - В регби есть такое хорошее правило, согласно которому с судьей может разговаривать только капитан.

Александр Зорин: - И более того, обращаться к судье можно только с вежливой интонацией: «Товарищ-судья, извините-простите, а почему Вы решили именно так?»

Вадим Анисимов: - И в регби для судей нет авторитетов, которым можно простить определенные нарушения. Как, например, в футболе. Ведь часто же такое у них бывает, когда не замечают игру рукой или удар по ногам. В регби такого нет. Тут хочу вспомнить самого легендарного судью Найджела Оуэнса – это своего рода Пьерлуиджи Коллина от регби. Так вот, Найджел осаживал практически всех мировых суперзвезд регби. Конечно, только по необходимости. Просто мог это сделать двумя словами. Он сам валлиец и на язык остр.

Александр Зорин: - Помнишь, самая известная история с ним? Во время регбийной Лиги чемпионов? По-моему, играли команды Англии и Ирландии, и был момент, когда один из игроков упал и стал корчиться якобы в муках – ради штрафного. Оуэнс подошел к нему, позвал капитана и через него сказал: «Здесь тебе не футбол. Футбол через 100 метров, их стадион там. Так что может тебе лучше прямо сейчас отправиться туда?»

Вадим Анисимов: - И это сразу стало крылатой фразой – «Здесь вам не футбол».

«ДИНАМО» БУДЕТ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

- Кумиры у вас есть?

Маким Шевцов: - Мировые звезды регби. Дамиан Маккензи, например. Он такой же маленький по комплекции, как я, но играет против больших дядек. И чаще всего выигрывает у них. Это вдохновляет.

Александр Зорин: - У меня нет кумиров. Я много за кем наблюдаю и у каждого игрока учусь чему-то.

Лоди: - Я бы тоже отметил Маккензи. Из остальных, кто мне нравится – это в основном не очень большие по комплекции игроки, но с очень хорошей физической подготовкой.

- И этими вашими словами мы сейчас развенчали еще один расхожий миф о регби, что великий игрок в этом виде спорта должен обязательно быть огромным и бородатым… И снова вопрос к Лоди – ваши ближайшие как тренера на клуб «Динамо»?

Лоди: - «Динамо» обязательно выйдет в Премьер-лигу. И на этот счет, я абсолютно спокоен. Ребята ради этого очень усердно работали, много чем пожертвовали. И это наша единственная и главная цель. А вот когда мы окажемся там, будем строить планы на следующие три-четыре года. Регби – это вид спорта не про «Я», это вид спорта про «Мы».

- Ближайшие игры регбийного клуба «Динамо», которые нам стоило бы посмотреть?

Максим Шевцов: - Вам обязательно нужно прийти на наш матч против «Металлурга-2» в четвертьфинале плей-офф. Надеемся, что пройдем их. А дальше – полуфинал. Затем финал 6 июня – это решающая битва за место в Премьер-лиге. Ждем всех болельщиков, нам нужна ваша поддержка!