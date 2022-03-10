Международный совет регби отстранил сборную России от участия в чемпионате Европы

Пресс-служба Международного совета регби (World Rugby) сообщила о том, что сборная России не примет участие в оставшихся играх чемпионата Европы.
Отмечается, что организация приняла решение отстранить национальную команду от соревнований. Таким образом, Россия получила технические поражения в матчах с Грузией, Португалией и Нидерландами.
Добавим, что чемпионат Европы является отборочным турниром для выхода на Кубок мира 2023 года, который пройдет во Франции. Тем самым, сборная Грузии получила путевку на данные соревнования.
источник: Международный совет регби