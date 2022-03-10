Международный совет регби отстранил сборную России от участия в чемпионате Европы

Босс «ПСЖ» рвал и метал, Неймар «пихал» Доннарумме, а о Месси все забыли… Как Париж переживал фиаско в ЛЧ

Вылет одного из фаворитов Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на стадии 1/8 финала вызвал бурную реакцию в футбольном мире.