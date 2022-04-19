Первый домашний матч РК ЦСКА в 2022 году

Для соперников это будет третья встреча в истории личных противостояний. К 12 туру в активе «Стрелы» 7 побед в 12 играх, в то время как у ЦСКА 5 побед в 11 матчах. Для армейцев игра с казанцами станет первым домашним матчем этой весны после длительной паузы в чемпионате страны.

Перед матчем болельщиков ждет традиционный матчдэй с активностями: аквагрим, фотозона, надувные ворота, полоса препятствий, ростовые куклы, диджейские сеты и аниматоры. Также будет разыграна лотерея с призами среди зрителей.