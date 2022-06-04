Артемьев пытался убедить Федуна создать регбийный клуб

Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал о планах по созданию «Спартака».

«Мы начинаем активно работать в направлении регбийного «Спартака» — у нас есть спартаковские команды. Важно, что у таких великих брендов есть болельщики.

Что касается помощи от Федуна, то мы обсуждали этот вопрос с ним несколько раз. Пытался убедить Леонида Арнольдовича сделать клуб в регби. Мы с ним в хороших отношениях. Но он сказал, что ему хватит футбольной истории», - приводит слова Артемьева Sport24.ru.

Добавим, что после победы «Спартака» в Кубке России по футболу появились слухи о том, что Федуна отстранят от оперативного управления клубом, которое будет напрямую осуществлять «Лукойл».