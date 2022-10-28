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Александр Первухин: Иностранные спортсмены повышают уровень российского чемпионата

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин поблагодарил иностранных спортсменов и рассказал о матче сборной против команды «Russian Barbarians».
28 октября 2022 17:50

Дата игры 29 октября в 14.00 по московскому времени на «Волгоград Арене». Цитирует «Газета.Ru».

«Надо отдать должное нашей Федерации регби России, что она смогла организовать нам такую финальную часть сезона. И спасибо нашим иностранным спортсменам. На протяжении уже не одного сезона эти индивидуально очень сильные игроки значительно повышают уровень российского чемпионата.

Большое спасибо ребятам за то, что они без каких-либо колебаний остались в России и будут завтра представлять команду легионеров. Это очень сильная команда.

Что касается сборной России, то больше половины игроков прибыли после очень важных матчей — финала Кубка, заключительного тура чемпионата. Так что с физической формой никаких проблем нет. Игра будет на встречных курсах — очень быстрая», — сказал Первухин.

Напомним, завоевавший золотую медаль Олимпийских игр в составе женской сборной австралийский регбист Эллия Грин объявил себя трансгендерным мужчиной.

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