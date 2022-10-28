Карел Дю Пре: Волгоград — изумительный город с большой историей

«Спасибо Федерации регби России за организацию этого матча. Волгоград — изумительный город с большой историей. Играть против сборной России именно в этом городе — это очень особенная история для нас.

Мы, иностранцы, узнали больше о Волгограде, посмотрели достопримечательности. Понимаем, что особенное место для жителей России.

Стадион здесь тоже невероятный. Мы сможем показать хорошую игру в регби на такой арене. Спасибо еще раз за такую возможность сыграть против наших российских друзей», — цитирует Дю Пре «Газета.Ru».