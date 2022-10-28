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Александр Первухин: Южная Африка в регби — это чемпион мира

Тренер сборной России по регби Первухин рассказал о возможном товарищеском матче с командой ЮАР.
28 октября 2022 18:34

«У нас есть перспективы сыграть со сборной Южной Африки. Причем это не то же самое, что Киргизия или Босния и Герцеговина в футболе. Южная Африка в регби — это чемпион мира, в этой стране разветвленная сеть команд.

Мы пригласили на финал Кубка России по регби посла ЮАР и министра спорта. Они присутствовали на игре и общались с нашим руководством Федерации регби России.

На клубном уровне мы тоже пытаемся договориться. Надо делать первые шаги в плане товарищеских матчей. Будем искать все пути. Есть еще Аргентина и Чили, где регби достаточно развито», — цитирует Первухина «Газета.Ru»

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